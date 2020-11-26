https://ria.ru/20201126/kosmos-1586442362.html

РКК "Энергия" предложила создать российскую космическую станцию

РКК "Энергия" предложила создать российскую космическую станцию

Ряд элементов МКС поврежден, а с 2025 года отказы начнут сыпаться как лавина, поэтому имеет смысл сосредоточиться на создании национальной станции, заявил... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:40

2020-11-26T15:40

2020-11-26T15:46

россия

александр сергеев (ран)

международная космическая станция (мкс)

ркк "энергия"

риа наука

космос - риа наука

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ряд элементов МКС поврежден, а с 2025 года отказы начнут сыпаться как лавина, поэтому имеет смысл сосредоточиться на создании национальной станции, заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьев.Выдержки из его выступления на заседании Совета РАН по космосу опубликованы на портале "Научная Россия", организованном под эгидой Академии наук."До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе МКС. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сказал топ-менеджер.По данным РКК "Энергия", которая выступает оператором российской части МКС, дальнейшие траты России на станцию "оцениваются в 10-15 миллиардов рублей" (судя по всему, в год) и "слишком велики"."Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ [национальных] орбитальных станций", - полагает Соловьев.В ходе совещания, проведенного во главе с президентом РАН Александром Сергеевым, он представил облик новой российской орбитальной станции с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет заменяемости модулей.Как предполагается, новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) – именно так звучит ее официальное название - будет состоять из 3-7 модулей с возможностью работы экипажа от 2 до 4 человек. Также будет способна работать в автономном режиме для снижения расходов на эксплуатацию. Начать развертывать станцию предлагается в период после 2024 года – точнее сроки не указаны.МКСВ проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять – основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года.По данным РКК "Энергия", общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивалась в 121,6 миллиарда долларов. Из них вклад США составил 81,8 миллиарда, России - 9,3 миллиарда, Европы - 12,9, Японии - 14,8 и Канады - 2,8. Россия заплатила за проект менее 10% общей суммы, но, по международным договоренностям, получила доступ к использованию 33% ресурсов станции.Ежегодные расходы на содержание станции составляют до 5 миллиардов долларов в год. Из них около 4 миллиардов ежегодно из бюджета запрашивает НАСА, а остальную сумму выделяют другие участники проекта.Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 года. В настоящее время обсуждается предложение об эксплуатации МКС до 2028-2030 годов.О каких конкретно повреждениях элементов МКС говорит Соловьев, в сообщении не указывается. Одно из последних – трещина в модуле "Звезда". Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года.В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.После этого место протечки удалось найти. Трещину заклеили, но небольшое падение давления все же продолжается.Новая станцияВ октябре Соловьев на конференции в Институте космических исследований РАН рассказал, что орбитальная служебная станция, в отличие от МКС, будет летать на орбите с наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса, чтобы с нее можно было наблюдать большую часть территории РФ.По конструкции станция будет похожа на "Мир", функционировавший в 1986-2001 годах. В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый; целевой производственный; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к WiFi.Согласно презентации, выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС.Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.В ноябре член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов рассказал РИА Новости, что концепция строительства новой станции представлена правительству. Однако он отметил, что повторение концепции станции "Мир" России неинтересно.

https://ria.ru/20201126/roskosmos-1586450733.html

https://ria.ru/20201121/mks-1585661335.html

https://ria.ru/20201113/nasa-1584545455.html

https://ria.ru/20201125/sanktsii-1586252137.html

https://ria.ru/20201122/polety-1585750731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр сергеев (ран), международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", космос - риа наука