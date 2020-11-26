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Главврач томской больницы умер от осложнений после COVID-19
Главврач томской больницы умер от осложнений после COVID-19
Главный врач городской больницы №3 Томска Андрей Кошель скончался в четверг на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции, сообщает областной РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:36
2020-11-26T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сибирский государственный медицинский университет
здоровье - общество
томск
томская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Главный врач городской больницы №3 Томска Андрей Кошель скончался в четверг на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции, сообщает областной департамент здравоохранения."Сегодня на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции в НИИ Кардиологии скончался наш коллега, главный врач горбольницы №3, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Кошель. Несмотря на усилия врачей нескольких медицинских организаций региона, Андрея Петровича спасти не удалось", - говорится в сообщении.Андрей Кошель в 1989 году окончил Томский медицинский институт по специальности "Лечебное дело", работал врачом-хирургом в горбольнице №3. В 1992 году защитил кандидатскую, а в 1999-м - докторскую диссертацию. С 2002 по 2014 Кошель работал в НИИ гастроэнтерологии СибГМУ в должности заместителя директора, а с 2008 года – директора.В 2014 году Кошель возглавил областное государственное учреждение здравоохранения "Медицинский центр им. Г.К. Жерлова", оказывающее специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Томской области и Сибирского региона. В 2016 году был назначен главным врачом Городской клинической больницы №3 им. Б.И. Альперовича.В депздраве отметили, что под руководством Кошеля горбольница №3 стала медицинским учреждением Томской области, которое первым приняло пациентов с вероятной и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Опыт и знания позволили ему в кратчайшие сроки и на высоком уровне организовать работу учреждения по лечению пациентов с COVID-19, говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сибирский государственный медицинский университет, здоровье - общество, томск, томская область, общество

Главврач томской больницы умер от осложнений после COVID-19

11:36 26.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовое инфекционное отделение Тулунской городской больницы
Новое инфекционное отделение Тулунской городской больницы - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Главный врач городской больницы №3 Томска Андрей Кошель скончался в четверг на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции, сообщает областной департамент здравоохранения.
"Сегодня на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции в НИИ Кардиологии скончался наш коллега, главный врач горбольницы №3, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Кошель. Несмотря на усилия врачей нескольких медицинских организаций региона, Андрея Петровича спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Андрей Кошель в 1989 году окончил Томский медицинский институт по специальности "Лечебное дело", работал врачом-хирургом в горбольнице №3. В 1992 году защитил кандидатскую, а в 1999-м - докторскую диссертацию. С 2002 по 2014 Кошель работал в НИИ гастроэнтерологии СибГМУ в должности заместителя директора, а с 2008 года – директора.
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В 2014 году Кошель возглавил областное государственное учреждение здравоохранения "Медицинский центр им. Г.К. Жерлова", оказывающее специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Томской области и Сибирского региона. В 2016 году был назначен главным врачом Городской клинической больницы №3 им. Б.И. Альперовича.
В депздраве отметили, что под руководством Кошеля горбольница №3 стала медицинским учреждением Томской области, которое первым приняло пациентов с вероятной и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Опыт и знания позволили ему в кратчайшие сроки и на высоком уровне организовать работу учреждения по лечению пациентов с COVID-19, говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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