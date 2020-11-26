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В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 8680, следует из данных оперативного штаба РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T23:03
2020-11-26T23:03
2020-11-26T23:06
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здоровье - общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 8680, следует из данных оперативного штаба"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.В среду сообщалось о 73 умерших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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