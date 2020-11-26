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Собянин назвал процент москвичей с иммунитетом к коронавирусу

Собянин назвал процент москвичей с иммунитетом к коронавирусу

Порядка 50% москвичей обладают популяционным иммунитетом к коронавирусу, что позволяет говорить о том, что они более-менее защищены от этой инфекции, заявил мэр РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:44

2020-11-26T18:44

2020-11-26T18:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Порядка 50% москвичей обладают популяционным иммунитетом к коронавирусу, что позволяет говорить о том, что они более-менее защищены от этой инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Популяционный иммунитет, о котором говорят все ученые и специалисты - проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу, это т-клеточный иммунитет, антитела и так далее. Большое достаточно исследование, проведенное в Москве, говорит о том, что теоретически процентов пятьдесят населения Москвы уже более-менее защищены от коронавируса", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".При этом он указал, что нет никаких гарантий того, что в дальнейшем не произойдет повторного заражения, и отметил, что важнейшей составляющей борьбы с инфекцией остается вакцинация населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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