https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586467984.html

Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью

Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью

Врач отделения интенсивной терапии из Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кен Реми опубликовал видео, где показал, что видят больные... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:09

2020-11-26T16:09

2020-11-26T16:55

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в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Врач отделения интенсивной терапии из Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кен Реми опубликовал видео, где показал, что видят больные COVID-19 в последние моменты жизни.Как отметил медик, записать ролик его сподвигла недавняя смерть одного из пациентов, о которой ему пришлось лично оповещать родственников.В начале видео на Facebook Реми приближает и отдаляет камеру от своего лица несколько раз. По его словам, так видит окружающих человек, испытывающий острое кислородное голодание.Затем он продемонстрировал дыхательную трубку и ларингоскоп, тем самым имитируя интубацию пациента.Врач призвал всех людей пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы оградить себя от вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586056445.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

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