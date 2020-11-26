https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586397720.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:46
2020-11-26T10:46
2020-11-26T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
республика дагестан
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл - 0,7%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,8% зафиксирован в Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Магаданской области, Тыве, Пензенской и Брянской областях, Северной Осетии, Мордовии, Оренбургской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, республика дагестан