https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586397720.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:46

2020-11-26T10:46

2020-11-26T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

республика дагестан

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл - 0,7%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,8% зафиксирован в Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Магаданской области, Тыве, Пензенской и Брянской областях, Северной Осетии, Мордовии, Оренбургской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, республика дагестан