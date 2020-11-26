https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586397488.html

В Москве выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольший прирост новых случаев зарегистрировано в Москве - 6075, Санкт-Петербурге - 3669, Подмосковье - 1022, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:45

2020-11-26T10:45

2020-11-26T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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еврейская автономная область

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наибольший прирост новых случаев зарегистрировано в Москве - 6075, Санкт-Петербурге - 3669, Подмосковье - 1022, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 6075, 2 Санкт-Петербург - 3669, 3 Московская область - 1022", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 28, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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