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В Москве выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольший прирост новых случаев зарегистрировано в Москве - 6075, Санкт-Петербурге - 3669, Подмосковье - 1022, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:45
2020-11-26T10:45
2020-11-26T10:45
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наибольший прирост новых случаев зарегистрировано в Москве - 6075, Санкт-Петербурге - 3669, Подмосковье - 1022, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 6075, 2 Санкт-Петербург - 3669, 3 Московская область - 1022", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 28, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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