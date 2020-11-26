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В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19
В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19
За сутки в России впервые подтверждены 524 смерти людей с COVID-19, за все время - 38 062, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:44
2020-11-26T10:44
2020-11-26T10:44
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За сутки в России впервые подтверждены 524 смерти людей с COVID-19, за все время - 38 062, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 524 летальных случая... За весь период по России умерло 38 062 человека", - говорится в сообщении.В частности, 79 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 73 - в Москве, 25 - в Красноярском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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