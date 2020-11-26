https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586397047.html

В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19

В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19

За сутки в России впервые подтверждены 524 смерти людей с COVID-19, за все время - 38 062, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:44

2020-11-26T10:44

2020-11-26T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

красноярский край

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За сутки в России впервые подтверждены 524 смерти людей с COVID-19, за все время - 38 062, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 524 летальных случая... За весь период по России умерло 38 062 человека", - говорится в сообщении.В частности, 79 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 73 - в Москве, 25 - в Красноярском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

красноярский край

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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