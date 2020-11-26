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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586374681.html
Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 может протекать после прививки
Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 может протекать после прививки
Пациенты, привитые от коронавируса, могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T07:04
2020-11-26T08:40
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пациенты, привитые от коронавируса, могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Ученый добавил, что если человек заразится коронавирусом после вакцинации, у него не будет осложнений — пневмонии, поражения сердца, почек, замедления реакции.При этом после вакцинации следует продолжать использовать маски, поскольку они существенно снижают риск инфицирования, подчеркнул Горелов."Ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции, если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих", — сказал эпидемиолог. Минздрав России зарегистрировал уже две отечественные вакцины — в августе "Спутник V" от Центра имени Гамалеи и в октябре "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор". На клинических исследованиях сейчас также находится препарат, разработанный в Центре имени Чумакова РАН.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 может протекать после прививки

07:04 26.11.2020 (обновлено: 08:40 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пациенты, привитые от коронавируса, могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор", — пояснил он.

Ученый добавил, что если человек заразится коронавирусом после вакцинации, у него не будет осложнений — пневмонии, поражения сердца, почек, замедления реакции.
При этом после вакцинации следует продолжать использовать маски, поскольку они существенно снижают риск инфицирования, подчеркнул Горелов.
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"Ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции, если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих", — сказал эпидемиолог.
Минздрав России зарегистрировал уже две отечественные вакцины — в августе "Спутник V" от Центра имени Гамалеи и в октябре "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор". На клинических исследованиях сейчас также находится препарат, разработанный в Центре имени Чумакова РАН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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