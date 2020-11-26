https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586374681.html

Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 может протекать после прививки

Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 может протекать после прививки

Пациенты, привитые от коронавируса, могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T07:04

2020-11-26T07:04

2020-11-26T08:40

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582702903_0:160:2845:1760_1400x0_80_0_0_b2f5ac93406d8fe7b4d206789a402ec3.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пациенты, привитые от коронавируса, могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Ученый добавил, что если человек заразится коронавирусом после вакцинации, у него не будет осложнений — пневмонии, поражения сердца, почек, замедления реакции.При этом после вакцинации следует продолжать использовать маски, поскольку они существенно снижают риск инфицирования, подчеркнул Горелов."Ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции, если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих", — сказал эпидемиолог. Минздрав России зарегистрировал уже две отечественные вакцины — в августе "Спутник V" от Центра имени Гамалеи и в октябре "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор". На клинических исследованиях сейчас также находится препарат, разработанный в Центре имени Чумакова РАН.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586369477.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество