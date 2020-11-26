https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586371834.html

Рейс в КНР отменили из-за идентичных тестов на COVID-19 у 190 пассажиров

Рейс в КНР отменили из-за идентичных тестов на COVID-19 у 190 пассажиров

Почти 200 пассажиров рейса авиакомпании "Икар" из Москвы в китайский Чжэнчжоу предоставили идентичные результаты серологического теста на COVID-19, в результате РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T05:24

2020-11-26T05:24

2020-11-26T06:49

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

китай

происшествия

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ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Почти 200 пассажиров рейса авиакомпании "Икар" из Москвы в китайский Чжэнчжоу предоставили идентичные результаты серологического теста на COVID-19, в результате чего они не смогли получить необходимый для посадки в самолет "код здоровья", сообщило посольство Китая в Москве.В результате рейс был отменен. В конце октября управление гражданской авиации КНР уже приостанавливало на одну неделю рейсы авиакомпании "Икар" из Москвы в Чжэнчжоу из-за пассажиров с коронавирусом.Ранее Китай ввел требование о предоставлении не только ПЦР-теста на COVID, но и серологического теста на антитела для всех, кто желает въехать в страну, объяснив это увеличением числа ввозных случаев коронавирусной инфекции в последние месяцы.В посольстве заявили, что, по имеющимся сведениям, авиакомпания "Икар" централизованно организовывала тестирование всех пассажиров этого рейса в одном из центров."Авиакомпания "Икар" (Pegas Fly) и соответствующая организация, проводившая тестирование, не смогли дать разумного объяснения абсолютно одинаковым результатам тестирования", - отметили в посольстве.Указывается, что китайское посольство обратилось к авиакомпании с просьбой организовать для пассажиров рейса повторное проведение тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела, а также должным образом разместить застрявших в Москве людей с указанного рейса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/koronavirus-1586288974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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