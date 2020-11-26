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Рейс в КНР отменили из-за идентичных тестов на COVID-19 у 190 пассажиров
Рейс в КНР отменили из-за идентичных тестов на COVID-19 у 190 пассажиров
Почти 200 пассажиров рейса авиакомпании "Икар" из Москвы в китайский Чжэнчжоу предоставили идентичные результаты серологического теста на COVID-19, в результате РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T05:24
2020-11-26T06:49
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
китай
происшествия
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ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Почти 200 пассажиров рейса авиакомпании "Икар" из Москвы в китайский Чжэнчжоу предоставили идентичные результаты серологического теста на COVID-19, в результате чего они не смогли получить необходимый для посадки в самолет "код здоровья", сообщило посольство Китая в Москве.В результате рейс был отменен. В конце октября управление гражданской авиации КНР уже приостанавливало на одну неделю рейсы авиакомпании "Икар" из Москвы в Чжэнчжоу из-за пассажиров с коронавирусом.Ранее Китай ввел требование о предоставлении не только ПЦР-теста на COVID, но и серологического теста на антитела для всех, кто желает въехать в страну, объяснив это увеличением числа ввозных случаев коронавирусной инфекции в последние месяцы.В посольстве заявили, что, по имеющимся сведениям, авиакомпания "Икар" централизованно организовывала тестирование всех пассажиров этого рейса в одном из центров."Авиакомпания "Икар" (Pegas Fly) и соответствующая организация, проводившая тестирование, не смогли дать разумного объяснения абсолютно одинаковым результатам тестирования", - отметили в посольстве.Указывается, что китайское посольство обратилось к авиакомпании с просьбой организовать для пассажиров рейса повторное проведение тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела, а также должным образом разместить застрявших в Москве людей с указанного рейса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, китай, происшествия

Рейс в КНР отменили из-за идентичных тестов на COVID-19 у 190 пассажиров

05:24 26.11.2020 (обновлено: 06:49 26.11.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Почти 200 пассажиров рейса авиакомпании "Икар" из Москвы в китайский Чжэнчжоу предоставили идентичные результаты серологического теста на COVID-19, в результате чего они не смогли получить необходимый для посадки в самолет "код здоровья", сообщило посольство Китая в Москве.
В результате рейс был отменен. В конце октября управление гражданской авиации КНР уже приостанавливало на одну неделю рейсы авиакомпании "Икар" из Москвы в Чжэнчжоу из-за пассажиров с коронавирусом.
Ранее Китай ввел требование о предоставлении не только ПЦР-теста на COVID, но и серологического теста на антитела для всех, кто желает въехать в страну, объяснив это увеличением числа ввозных случаев коронавирусной инфекции в последние месяцы.
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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"Двадцать пятого ноября, когда наше посольство провело проверку результатов тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела пассажиров рейса EO429 "Москва - Чжэнчжоу" авиакомпании "Икар" (Pegas Fly), было обнаружено, что результаты серологических тестов на антитела у более чем 190 пассажиров рейса полностью одинаковые. Возможности гарантировать достоверность этих тестов нет, и в результате пассажиры не смогли получить "код здоровья" для посадки на борт", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети WeChat.

В посольстве заявили, что, по имеющимся сведениям, авиакомпания "Икар" централизованно организовывала тестирование всех пассажиров этого рейса в одном из центров.
"Авиакомпания "Икар" (Pegas Fly) и соответствующая организация, проводившая тестирование, не смогли дать разумного объяснения абсолютно одинаковым результатам тестирования", - отметили в посольстве.
Указывается, что китайское посольство обратилось к авиакомпании с просьбой организовать для пассажиров рейса повторное проведение тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела, а также должным образом разместить застрявших в Москве людей с указанного рейса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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