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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586365555.html
В ВОЗ назвали основные варианты передачи коронавируса человеку
В ВОЗ назвали основные варианты передачи коронавируса человеку
Коронавирус, скорее всего, попал к человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь могла адаптироваться. Соответствующую... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T01:09
2020-11-26T01:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
весь мир
воз
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Коронавирус, скорее всего, попал к человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь могла адаптироваться. Соответствующую информацию распространил эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов на официальной странице ВОЗ в Twitter.По словам Конингса, версия получения вируса SARS-CoV-2 напрямую от летучей мыши маловероятна.Эксперт отметил, что обнаружение не адаптировавшейся к человеческому организму версии коронавируса поможет понять, какие изменения важны для заражения. Кроме того, это позволит создать наиболее эффективные лекарства и вакцины от COVID-19.Конингс не исключил, что в будущем вакцина может понадобиться и животным. Уже доказано, что некоторые домашние питомцы, в частности, кошки и собаки, подвержены заражению COVID-19, но легко передать вирус человеку они не могут.Продукт естественного происхожденияРанее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР об искусственном происхождении SARS-CoV-2.Происхождение вируса не принципиальный вопрос для российских ученых, они заняты борьбой с инфекцией, добавил он.Нулевые пациентыНе исключено, что было несколько первичных зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, возможно, от разных носителей и в разное время, заявил ранее на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.По словам эксперта, нет сомнений, что данный вирус имеет естественное происхождение. Возможно, носителем были летучие мыши. Однако передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени."Родственники" COVID-19 за пределами КитаяКроме того, ученые нашли в летучих мышах, пролежавших в морозильных камерах в Камбодже и Японии в течение нескольких лет, коронавирус, тесно связанный с SARS-CoV-2, который стал причиной новой коронавирусной инфекции COVID-19.Сообщается, что обнаруженные вирусы являются первыми "родственниками" SARS-CoV-2, обнаруженными за пределами Китая.КоронавирусВсемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, весь мир, воз

В ВОЗ назвали основные варианты передачи коронавируса человеку

01:09 26.11.2020
 
© NIAID-RMLИзображение SARS-CoV-2, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии мазка из носоглотки пациентки с ослабленным иммунитетом
Изображение SARS-CoV-2, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии мазка из носоглотки пациентки с ослабленным иммунитетом - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© NIAID-RML
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Коронавирус, скорее всего, попал к человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь могла адаптироваться. Соответствующую информацию распространил эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов на официальной странице ВОЗ в Twitter.
По словам Конингса, версия получения вируса SARS-CoV-2 напрямую от летучей мыши маловероятна.
Эксперт отметил, что обнаружение не адаптировавшейся к человеческому организму версии коронавируса поможет понять, какие изменения важны для заражения. Кроме того, это позволит создать наиболее эффективные лекарства и вакцины от COVID-19.
Конингс не исключил, что в будущем вакцина может понадобиться и животным. Уже доказано, что некоторые домашние питомцы, в частности, кошки и собаки, подвержены заражению COVID-19, но легко передать вирус человеку они не могут.
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Продукт естественного происхождения

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР об искусственном происхождении SARS-CoV-2.
"Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", — заявил Нарышкин.
Происхождение вируса не принципиальный вопрос для российских ученых, они заняты борьбой с инфекцией, добавил он.

Нулевые пациенты

Не исключено, что было несколько первичных зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, возможно, от разных носителей и в разное время, заявил ранее на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
По словам эксперта, нет сомнений, что данный вирус имеет естественное происхождение. Возможно, носителем были летучие мыши. Однако передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.
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"Родственники" COVID-19 за пределами Китая

Кроме того, ученые нашли в летучих мышах, пролежавших в морозильных камерах в Камбодже и Японии в течение нескольких лет, коронавирус, тесно связанный с SARS-CoV-2, который стал причиной новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Сообщается, что обнаруженные вирусы являются первыми "родственниками" SARS-CoV-2, обнаруженными за пределами Китая.
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Названы продукты, помогающие защититься от коронавируса

Коронавирус

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
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