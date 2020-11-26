https://ria.ru/20201126/klichko-1586426808.html

Виталий Кличко выпустил сборник со своими цитатами

Виталий Кличко выпустил сборник со своими цитатами

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил книгу "Кто не слышал, тот увидит!" со своими известными цитатами. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:08

2020-11-26T13:08

2020-11-26T15:07

виталий кличко

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко выпустил книгу "Кто не слышал, тот увидит!" со своими известными цитатами.В сборник вошли 14 цитат мэра украинской столицы (в том числе "Мост, который устал", "Хватит шастать без настоятельной потребности", "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть"). Еще два "изречения" вынесли на обложку. По словам Кличко, каждую цитату сопровождает иллюстрация, чтобы читатель понимал обстоятельства, при которых она была сказана, и о чем шла речь.Книгу выпустили в подарочном формате на украинском языке, тираж — три тысячи экземпляров. Вырученные от продаж средства пойдут в киевский благотворительный фонд, добавил мэр.Он также сообщил, что вскоре сборник можно будет приобрести онлайн: сейчас идут переговоры с издателями об увеличении тиража, "чтобы как можно больше людей смогли притронуться к этим шуткам". "Это первое издание, но мы не исключаем, что будет расширение второго. Тираж будем увеличивать и выпускать вторую серию, третью серию", — отметил Кличко.Мэр столицы подчеркнул, что продолжит собирать свои знаменитые цитаты, и не исключил выпуска второго тома книги.

https://ria.ru/20200404/1569579985.html

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виталий кличко, киев, украина, в мире