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Китай сделал США представление в связи с новыми санкциями из-за Ирана
Китай сделал США представление в связи с новыми санкциями из-за Ирана
Китай сделал США представление в связи с новыми санкциями в отношении компаний РФ и КНР из-за Ирана, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:42
2020-11-26T11:42
чжао лицзянь
мид кнр
китай
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иран
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ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Китай сделал США представление в связи с новыми санкциями в отношении компаний РФ и КНР из-за Ирана, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на спецпредставителя госдепа Эллиота Абрамса сообщило, что США введут новые санкции в отношении четырех юридических лиц из РФ и Китая в связи с Ираном. Согласно сообщению агентства, санкции должны были быть введены в среду."Китай сделал США строгое представление в этой связи, мы выступаем против применения США односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции в отношении других стран, мы призываем США исправить свои ошибки и отменить эти незаконные санкции", - заявил дипломат.По его словам, Китай остается привержен сохранению режима нераспространения и намерен строго соблюдать свои соответствующие обязательства, а также защищать свои законные права и интересы.По данным Абрамса, новые санкции коснутся четырех компаний из России и Китая, их введут за содействие ракетной программе Ирана. Он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран, и предупредил о новых санкциях в предстоящие недели и месяцы.
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чжао лицзянь, мид кнр, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире

Китай сделал США представление в связи с новыми санкциями из-за Ирана

11:42 26.11.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Китай сделал США представление в связи с новыми санкциями в отношении компаний РФ и КНР из-за Ирана, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на спецпредставителя госдепа Эллиота Абрамса сообщило, что США введут новые санкции в отношении четырех юридических лиц из РФ и Китая в связи с Ираном. Согласно сообщению агентства, санкции должны были быть введены в среду.
"Китай сделал США строгое представление в этой связи, мы выступаем против применения США односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции в отношении других стран, мы призываем США исправить свои ошибки и отменить эти незаконные санкции", - заявил дипломат.
По его словам, Китай остается привержен сохранению режима нераспространения и намерен строго соблюдать свои соответствующие обязательства, а также защищать свои законные права и интересы.
По данным Абрамса, новые санкции коснутся четырех компаний из России и Китая, их введут за содействие ракетной программе Ирана. Он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран, и предупредил о новых санкциях в предстоящие недели и месяцы.
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Вчера, 15:08Сказано в эфире
"США не просто вводят санкции". Что Байден планирует против России?США могут ввести санкции против нескольких десятков российских предприятий и госучреждений. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik объяснил, почему эти санкции вводятся именно сейчас и к чему, по его мнению, нужно готовиться в дальнейшем.
 
Чжао ЛицзяньМИД КНРКитайВашингтон (город)ИранСШАВ мире
 
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