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Китай сделал США представление в связи с новыми санкциями из-за Ирана
Китай сделал США представление в связи с новыми санкциями из-за Ирана
Китай сделал США представление в связи с новыми санкциями в отношении компаний РФ и КНР из-за Ирана, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:42
2020-11-26T11:42
2020-11-26T11:42
чжао лицзянь
мид кнр
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вашингтон (город)
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ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Китай сделал США представление в связи с новыми санкциями в отношении компаний РФ и КНР из-за Ирана, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на спецпредставителя госдепа Эллиота Абрамса сообщило, что США введут новые санкции в отношении четырех юридических лиц из РФ и Китая в связи с Ираном. Согласно сообщению агентства, санкции должны были быть введены в среду."Китай сделал США строгое представление в этой связи, мы выступаем против применения США односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции в отношении других стран, мы призываем США исправить свои ошибки и отменить эти незаконные санкции", - заявил дипломат.По его словам, Китай остается привержен сохранению режима нераспространения и намерен строго соблюдать свои соответствующие обязательства, а также защищать свои законные права и интересы.По данным Абрамса, новые санкции коснутся четырех компаний из России и Китая, их введут за содействие ракетной программе Ирана. Он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран, и предупредил о новых санкциях в предстоящие недели и месяцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201125/sanktsii-1586273489.html
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чжао лицзянь, мид кнр, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире
ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Китай
сделал США
представление в связи с новыми санкциями в отношении компаний РФ и КНР из-за Ирана
, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на спецпредставителя госдепа Эллиота Абрамса сообщило, что США введут новые санкции в отношении четырех юридических лиц из РФ и Китая в связи с Ираном. Согласно сообщению агентства, санкции должны были быть введены в среду.
"Китай сделал США строгое представление в этой связи, мы выступаем против применения США односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции в отношении других стран, мы призываем США исправить свои ошибки и отменить эти незаконные санкции", - заявил дипломат.
По его словам, Китай остается привержен сохранению режима нераспространения и намерен строго соблюдать свои соответствующие обязательства, а также защищать свои законные права и интересы.
По данным Абрамса, новые санкции коснутся четырех компаний из России и Китая, их введут за содействие ракетной программе Ирана. Он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран, и предупредил о новых санкциях в предстоящие недели и месяцы.