https://ria.ru/20201126/kino-1586409680.html

Минкультуры, несмотря на пандемию, поддержало 200 новых фильмов

Минкультуры, несмотря на пандемию, поддержало 200 новых фильмов

Министерство культуры РФ, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, поддержало запуск 200 фильмов, заявила глава ведомства Ольга Любимова. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:45

2020-11-26T12:45

2020-11-26T12:45

культура

ольга любимова

кино и сериалы

новости культуры

владимир толстой

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, поддержало запуск 200 фильмов, заявила глава ведомства Ольга Любимова.Ранее стало известно, что правительство выделяет 4,2 миллиарда рублей на поддержку отечественной киноиндустрии, 2,1 миллиарда из которых будут направлены на поддержку кинотеатров.По словам Любимовой, сфера кинематографа представляет собой "очень многокомпонентный сам по себе частный бизнес".Она также отметила, что вызванный пандемией кризис позволил "перезагрузить" киноотрасль, потому что "очень легко что-то презентовать сейчас в интернете для закупщиков аудиовизуального контента".Ранее Любимова сообщала, что финансовая поддержка киноотрасли позволит компенсировать часть долговых обязательств и недополученных доходов в связи с введенными ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции. При этом советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой отмечал, что доходы кинотеатров на фоне пандемии в 2020 году сократятся на 60%, что составляет 35 миллиардов рублей. Почти 15% кинотеатров, по его словам, прекратили свое существование.

https://ria.ru/20201126/teatr-1586407697.html

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ольга любимова, кино и сериалы, новости культуры, владимир толстой, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)