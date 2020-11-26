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Хвоепад начался в Москве
Хвоепад начался в Москве
На природных территориях Москвы начался хвоепад, это нормальный процесс, который происходит в течение всего года, но наиболее заметен осенью и весной,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:34
2020-11-27T17:36
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мосприрода
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На природных территориях Москвы начался хвоепад, это нормальный процесс, который происходит в течение всего года, но наиболее заметен осенью и весной, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Хвойные породы деревьев, такие как ель, сосна, туя, относят к вечнозеленым. Принято говорить, что все они, за исключением лиственницы, хвою не сбрасывают. Действительно, в отличие от лиственных деревьев, хвойные остаются зелеными и зимой. Но внимательные наблюдатели заметят, что некоторые хвоинки все же желтеют и опадают", - рассказали в пресс-службе.В Мосприроде отметили, что это нормальное явление и пугаться не стоит, вечнозеленые растения тоже теряют хвою, как другие деревья - листья, только проходит этот процесс гораздо скромнее и часто незаметно."Для этих видов характерно опадание хвои в течение всего года, но наибольшее ее количество опадает осенью и весной, что называется "осенним хвоепадом" и "весенним хвоепадом", - отметили в Мосприроде.Специалисты экоцентра "Воробьевы горы" Мосприроды в рамках проекта "#Природа_на_удаленке" подготовили выпуск онлайн-лекции "Необычное об обычных растениях". Москвичи 26 ноября узнают, сбрасывают ли хвойные деревья свои хвоинки.
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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва

Хвоепад начался в Москве

12:34 26.11.2020 (обновлено: 17:36 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкВетка сосны
Ветка сосны - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На природных территориях Москвы начался хвоепад, это нормальный процесс, который происходит в течение всего года, но наиболее заметен осенью и весной, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Хвойные породы деревьев, такие как ель, сосна, туя, относят к вечнозеленым. Принято говорить, что все они, за исключением лиственницы, хвою не сбрасывают. Действительно, в отличие от лиственных деревьев, хвойные остаются зелеными и зимой. Но внимательные наблюдатели заметят, что некоторые хвоинки все же желтеют и опадают", - рассказали в пресс-службе.
В Мосприроде отметили, что это нормальное явление и пугаться не стоит, вечнозеленые растения тоже теряют хвою, как другие деревья - листья, только проходит этот процесс гораздо скромнее и часто незаметно.
"Для этих видов характерно опадание хвои в течение всего года, но наибольшее ее количество опадает осенью и весной, что называется "осенним хвоепадом" и "весенним хвоепадом", - отметили в Мосприроде.
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