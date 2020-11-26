https://ria.ru/20201126/kholesterin-1586442133.html
Назван опасный признак повышенного холестерина
Назван опасный признак повышенного холестерина
Болезненные ощущения в конечностях могут свидетельствовать о повышенном холестерине, пишет Express. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:13
2020-11-26T14:13
2020-11-26T14:33
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Болезненные ощущения в конечностях могут свидетельствовать о повышенном холестерине, пишет Express.Как отмечают европейские специалисты, к ним приводит образование отложений, состоящих из холестерина, жирных веществ, клеточных отходов, кальция и фибрина, которые могут стать причиной сужения кровеносных сосудов, вызывая атеросклероз. Холестериновые бляшки в артериях вызывают болезнь, называемую заболеванием периферических артерий, которая в некоторых случаях может приводить к потере конечностей.При обнаружении подобных болей в руках и ногах следует обратиться к врачу и пройти обследование.Для профилактики повышенного холестерина медики советуют сократить потребление пищи, богатой насыщенными жирами, в том числе колбас и жирного мяса, сливочного масла, твердых сыров, тортов и печенья.При этом ученые добавили, что избыток холестерина может и не давать никакой симптоматики и зачастую выявляется уже тогда, когда становится причиной закупорки сосудов.
https://ria.ru/20200804/1575334800.html
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здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Болезненные ощущения в конечностях могут свидетельствовать о повышенном холестерине, пишет Express.
Как отмечают европейские специалисты, к ним приводит образование отложений, состоящих из холестерина, жирных веществ, клеточных отходов, кальция и фибрина, которые могут стать причиной сужения кровеносных сосудов, вызывая атеросклероз. Холестериновые бляшки в артериях вызывают болезнь, называемую заболеванием периферических артерий, которая в некоторых случаях может приводить к потере конечностей.
При обнаружении подобных болей в руках и ногах следует обратиться к врачу и пройти обследование.
Для профилактики повышенного холестерина медики советуют сократить потребление пищи, богатой насыщенными жирами, в том числе колбас и жирного мяса, сливочного масла, твердых сыров, тортов и печенья.
При этом ученые добавили, что избыток холестерина может и не давать никакой симптоматики и зачастую выявляется уже тогда, когда становится причиной закупорки сосудов.