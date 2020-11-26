https://ria.ru/20201126/ivan-urgant-1586397202.html
Ургант высмеял новосибирский каток странной формы
Ургант высмеял новосибирский каток странной формы
В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий высмеял каток в форме фаллического символа. В таком виде его уже второй год заливают в одном из... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:05
2020-11-26T13:05
2020-11-26T13:08
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий высмеял каток в форме фаллического символа. В таком виде его уже второй год заливают в одном из парков Новосибирска.Он призвал всех кататься и не обращать внимания на странную форму, а также иронично "поддержал" власти Новосибирска переделанной версией песни "Лебединая верность". В тексте шоумен открыто высмеивает этот проект.Выступление Ивана Урганта рассмешило многих зрителей, о чем они написали в комментариях. Правда, некоторые посчитали, что шутка получилась неудачной."У кого что болит, тот о том и говорит", – написал один из пользователей. В прошлом году на "Вечернем Урганте" тоже обсуждали скандальный каток в Новосибирске. Тогда Иван Ургант спросил у соведущего Дмитрия Хрусталева: "Многие смеются, а я вот не понимаю... Митя, ты заметил что-то необычное в этой фотографии? Тебе смешно?" "Да нет, каток как каток. Может, это реакция новосибирцев, что цену на водку повысят?" – ответил Хрусталев.
https://ria.ru/20201013/shutka-1579575052.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, звезды, иван ургант, новосибирск
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости
. В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий высмеял
каток в форме фаллического символа. В таком виде его уже второй год заливают в одном из парков Новосибирска.
"Меня смущает вот что: почему площадь, по которой гуляют дети, мамы с колясками, летом ни у кого не вызывает интереса, но только заливают водой, это сразу всех волнует?" – обратился к зрителям Иван Ургант.
Он призвал всех кататься и не обращать внимания на странную форму, а также иронично "поддержал" власти Новосибирска переделанной версией песни "Лебединая верность". В тексте шоумен открыто высмеивает этот проект.
Выступление Ивана Урганта рассмешило многих зрителей, о чем они написали в комментариях. Правда, некоторые посчитали, что шутка получилась неудачной.
"У кого что болит, тот о том и говорит", – написал один из пользователей.
В прошлом году на "Вечернем Урганте" тоже обсуждали
скандальный каток в Новосибирске. Тогда Иван Ургант спросил у соведущего Дмитрия Хрусталева: "Многие смеются, а я вот не понимаю... Митя, ты заметил что-то необычное в этой фотографии? Тебе смешно?"
"Да нет, каток как каток. Может, это реакция новосибирцев, что цену на водку повысят?" – ответил Хрусталев.