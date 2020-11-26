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https://ria.ru/20201126/ivan-urgant-1586397202.html
Ургант высмеял новосибирский каток странной формы
Ургант высмеял новосибирский каток странной формы
В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий высмеял каток в форме фаллического символа. В таком виде его уже второй год заливают в одном из... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:05
2020-11-26T13:08
шоубиз
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иван ургант
новосибирск
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий высмеял каток в форме фаллического символа. В таком виде его уже второй год заливают в одном из парков Новосибирска.Он призвал всех кататься и не обращать внимания на странную форму, а также иронично "поддержал" власти Новосибирска переделанной версией песни "Лебединая верность". В тексте шоумен открыто высмеивает этот проект.Выступление Ивана Урганта рассмешило многих зрителей, о чем они написали в комментариях. Правда, некоторые посчитали, что шутка получилась неудачной."У кого что болит, тот о том и говорит", – написал один из пользователей. В прошлом году на "Вечернем Урганте" тоже обсуждали скандальный каток в Новосибирске. Тогда Иван Ургант спросил у соведущего Дмитрия Хрусталева: "Многие смеются, а я вот не понимаю... Митя, ты заметил что-то необычное в этой фотографии? Тебе смешно?" "Да нет, каток как каток. Может, это реакция новосибирцев, что цену на водку повысят?" – ответил Хрусталев.
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знаменитости, звезды, иван ургант, новосибирск

Ургант высмеял новосибирский каток странной формы

13:05 26.11.2020 (обновлено: 13:08 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале ведущий высмеял каток в форме фаллического символа. В таком виде его уже второй год заливают в одном из парков Новосибирска.

"Меня смущает вот что: почему площадь, по которой гуляют дети, мамы с колясками, летом ни у кого не вызывает интереса, но только заливают водой, это сразу всех волнует?" – обратился к зрителям Иван Ургант.

Он призвал всех кататься и не обращать внимания на странную форму, а также иронично "поддержал" власти Новосибирска переделанной версией песни "Лебединая верность". В тексте шоумен открыто высмеивает этот проект.
Выступление Ивана Урганта рассмешило многих зрителей, о чем они написали в комментариях. Правда, некоторые посчитали, что шутка получилась неудачной.
"У кого что болит, тот о том и говорит", – написал один из пользователей.
В прошлом году на "Вечернем Урганте" тоже обсуждали скандальный каток в Новосибирске. Тогда Иван Ургант спросил у соведущего Дмитрия Хрусталева: "Многие смеются, а я вот не понимаю... Митя, ты заметил что-то необычное в этой фотографии? Тебе смешно?"
"Да нет, каток как каток. Может, это реакция новосибирцев, что цену на водку повысят?" – ответил Хрусталев.
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