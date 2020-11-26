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Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
Ирак нуждается в сотрудничестве с разведками других стран для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, заявил глава МИД Ирака Фуад... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:32
2020-11-26T09:32
фуад хусейн
касем сулеймани
дональд трамп
багдад (город)
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сша
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ирак нуждается в сотрудничестве с разведками других стран для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн в интервью РИА Новости."Ячейки и группы террористов есть в определенных районах Ирака…, и это отражается на ситуации в сфере безопасности в Ираке, но положение поменялось после распада ИГ*. Однако мы нуждаемся в сотрудничестве в области разведки с другими государствами, а также в сфере вооружения и подготовки… Что касается полного вывода (иностранных – ред.) войск, то мы говорим о боевых силах. Что касается советников или сотрудничества в сфере разведки против банд ИГ* или в сфере подготовки (военных – ред.), то это другое дело", - ответил Хусейн на вопрос о том, есть ли у Ирака возможность компенсировать вывод иностранных войск с территории страны.Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет. И.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил ранее, что численность американского контингента в Ираке до 15 января 2021 года сократится до 2,5 тысячи человек.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20201126/irak-1586383625.html
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фуад хусейн, касем сулеймани, дональд трамп, багдад (город), вашингтон (город), сша, в мире

Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*

09:32 26.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ирак нуждается в сотрудничестве с разведками других стран для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн в интервью РИА Новости.
"Ячейки и группы террористов есть в определенных районах Ирака…, и это отражается на ситуации в сфере безопасности в Ираке, но положение поменялось после распада ИГ*. Однако мы нуждаемся в сотрудничестве в области разведки с другими государствами, а также в сфере вооружения и подготовки… Что касается полного вывода (иностранных – ред.) войск, то мы говорим о боевых силах. Что касается советников или сотрудничества в сфере разведки против банд ИГ* или в сфере подготовки (военных – ред.), то это другое дело", - ответил Хусейн на вопрос о том, есть ли у Ирака возможность компенсировать вывод иностранных войск с территории страны.
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
09:13
Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет. И.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил ранее, что численность американского контингента в Ираке до 15 января 2021 года сократится до 2,5 тысячи человек.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Иракские силы безопасности во время обсуждения боевого плана города Эр-Рамади. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 14:05
В Ираке задержали одного из главных координаторов ИГ*
 
Фуад ХусейнКасем СулейманиДональд ТрампБагдад (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
 
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