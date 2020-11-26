https://ria.ru/20201126/irak-1586383625.html

Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране

Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* активизировала свою деятельность в Ираке, заявил министр иностранных дел страны Фуад Хусейн в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:13

2020-11-26T09:13

2020-11-26T09:17

фуад хусейн

исламское государство

анбар (мухафаза)

дияла (мухафаза)

киркук (город)

ирак

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* активизировала свою деятельность в Ираке, заявил министр иностранных дел страны Фуад Хусейн в интервью РИА Новости."К сожалению, террористическая группировка ИГ* существует и стала более активной по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. У нас есть информация, что группировка находится в определенных районах провинций Анбар, Киркук и Дияла и в некоторых районах (провинции – ред.) Найнава", - сообщил Хусейн."У нас (находятся под стражей – ред.) члены ИГ*, имеющие различные гражданства", - отметил Хусейн, добавив, что власти Ирака находятся в диалоге со странами Западной Европы по поводу их граждан, вступивших в ИГ* и совершавших теракты на территории страны.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20201123/irak-1585903340.html

https://ria.ru/20201122/vyvod-1585780051.html

анбар (мухафаза)

дияла (мухафаза)

киркук (город)

ирак

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фуад хусейн, исламское государство, анбар (мухафаза), дияла (мухафаза), киркук (город), ирак, в мире