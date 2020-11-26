https://ria.ru/20201126/intsident-1586370100.html
"Курс на войну": немцы оценили заход эсминца США в российские воды
"Курс на войну": немцы оценили заход эсминца США в российские воды
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали инцидент с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн", который зашел в российские территориальные воды, но скрылся... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T03:48
2020-11-26T03:48
2020-11-26T07:00
россия
военно-морские силы сша
тихоокеанский флот вмф россии
госдума рф
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали инцидент с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн", который зашел в российские территориальные воды, но скрылся после предупреждения со стороны моряков Тихоокеанского флота.Инцидент с участием американского эсминца произошел во вторник. Корабль ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения со стороны экипажа корабля Тихоокеанского флота "Джон Маккейн" сразу вернулся в нейтральные воды. Немецкие читатели оценили действия американских военных."Если корабль США после предупреждения взял курс на нейтральные воды, значит, он все-таки был там, где ему делать нечего", - написал пользователь Damon X."Прошло четыре года, и Америка опять взяла курс на разжигание войны. Интересно, будут ли средства массовой информации этим восторгаться, когда действительно грянет гром", - задался вопросом Hubert N."Вообще-то, и мне было бы не по себе, если бы перед моим палисадником вдруг появился вооруженный до зубов отряд. И что-то я не могу вспомнить, когда в последний раз какой-нибудь русский военный корабль вторгался в американские территориальные воды", - выразил мнение Secutor."От такой "ведущей роли" США в мире мир с удовольствием откажется. Одно только хамство в регионах, которые к США не имеют никакого отношения", - констатировал Jens H."Огорчает, что США считают необходимым идти на такие провокации", - написал Christian Z.Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина расценила действия США как попытку эскалации российско-американских отношений, аналогичное мнение высказал и бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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россия, военно-морские силы сша, тихоокеанский флот вмф россии, госдума рф, германия, сша, в мире
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
прокомментировали инцидент с эсминцем ВМС США
"Джон Маккейн", который зашел в российские
территориальные воды, но скрылся после предупреждения со стороны моряков Тихоокеанского флота
.
Инцидент с участием американского эсминца произошел во вторник. Корабль ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения со стороны экипажа корабля Тихоокеанского флота "Джон Маккейн" сразу вернулся в нейтральные воды.
Немецкие читатели оценили действия американских военных.
"Если корабль США после предупреждения взял курс на нейтральные воды, значит, он все-таки был там, где ему делать нечего", - написал пользователь Damon X.
"Прошло четыре года, и Америка опять взяла курс на разжигание войны. Интересно, будут ли средства массовой информации этим восторгаться, когда действительно грянет гром", - задался вопросом Hubert N.
"Вообще-то, и мне было бы не по себе, если бы перед моим палисадником вдруг появился вооруженный до зубов отряд. И что-то я не могу вспомнить, когда в последний раз какой-нибудь русский военный корабль вторгался в американские территориальные воды", - выразил мнение Secutor.
"От такой "ведущей роли" США в мире мир с удовольствием откажется. Одно только хамство в регионах, которые к США не имеют никакого отношения", - констатировал Jens H.
"Огорчает, что США считают необходимым идти на такие провокации", - написал Christian Z.
Ранее член комитета Госдумы
по международным делам Елена Панина расценила действия США как попытку эскалации российско-американских отношений, аналогичное мнение высказал и бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>