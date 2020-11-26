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В Белоруссии заявили о новом импульсе в развитии Союзного государства

В Белоруссии заявили о новом импульсе в развитии Союзного государства

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в развитии Союзного государства появился новый импульс. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:22

2020-11-26T11:22

2020-11-26T11:22

союзное государство

роман головченко

россия

григорий рапота

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в развитии Союзного государства появился новый импульс.Как отмечает Sputnik Беларусь, Головченко и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили в четверг на встрече дальнейшее взаимодействие."У нас есть большой перечень вопросов, который необходимо обсудить. Это наше взаимодействие в рамках Союзного государства, развитие торгово-экономического сотрудничества. В ваших руках сосредоточен большой объем полномочий, и очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства", - заявил глава белорусского правительства.

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роман головченко, россия, григорий рапота, белоруссия, в мире