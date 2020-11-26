https://ria.ru/20201126/gosuslugi-1586501020.html

Россияне могут сообщить о проблеме с вызовом врача через госуслуги

Россияне могут сообщить о проблеме с вызовом врача через госуслуги

Новый сервис, запущенный на едином портале госуслуг, позволит гражданам сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники, эти сведения... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:43

2020-11-26T18:43

2020-11-26T20:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий чернышенко

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый сервис, запущенный на едином портале госуслуг, позволит гражданам сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники, эти сведения будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков.Ранее Чернышенко сообщал, что специальные колл-центры по COVID, чат-боты и другие инструменты коммуникации с населением будут организованы по всей стране для решения проблемы связи с медучреждениями. Также вице-премьер поручил Минцифре РФ организовать в ежедневном автоматизированном режиме мониторинг нагрузки на линии связи в субъектах страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, владимир путин, общество