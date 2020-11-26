Россияне могут сообщить о проблеме с вызовом врача через госуслуги
18:43 26.11.2020 (обновлено: 20:35 26.11.2020)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый сервис, запущенный на едином портале госуслуг, позволит гражданам сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники, эти сведения будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков.
"Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения", - сообщил Чернышенко, слова которого передали РИА Новости в аппарате вице-премьера.
Ранее Чернышенко сообщал, что специальные колл-центры по COVID, чат-боты и другие инструменты коммуникации с населением будут организованы по всей стране для решения проблемы связи с медучреждениями. Также вице-премьер поручил Минцифре РФ организовать в ежедневном автоматизированном режиме мониторинг нагрузки на линии связи в субъектах страны.
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