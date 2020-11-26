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https://ria.ru/20201126/gosuslugi-1586501020.html
Россияне могут сообщить о проблеме с вызовом врача через госуслуги
Россияне могут сообщить о проблеме с вызовом врача через госуслуги
Новый сервис, запущенный на едином портале госуслуг, позволит гражданам сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники, эти сведения... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:43
2020-11-26T20:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий чернышенко
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый сервис, запущенный на едином портале госуслуг, позволит гражданам сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники, эти сведения будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков.Ранее Чернышенко сообщал, что специальные колл-центры по COVID, чат-боты и другие инструменты коммуникации с населением будут организованы по всей стране для решения проблемы связи с медучреждениями. Также вице-премьер поручил Минцифре РФ организовать в ежедневном автоматизированном режиме мониторинг нагрузки на линии связи в субъектах страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, владимир путин, общество

Россияне могут сообщить о проблеме с вызовом врача через госуслуги

18:43 26.11.2020 (обновлено: 20:35 26.11.2020)
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый сервис, запущенный на едином портале госуслуг, позволит гражданам сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники, эти сведения будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков.

"Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения", - сообщил Чернышенко, слова которого передали РИА Новости в аппарате вице-премьера.

Ранее Чернышенко сообщал, что специальные колл-центры по COVID, чат-боты и другие инструменты коммуникации с населением будут организованы по всей стране для решения проблемы связи с медучреждениями. Также вице-премьер поручил Минцифре РФ организовать в ежедневном автоматизированном режиме мониторинг нагрузки на линии связи в субъектах страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
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