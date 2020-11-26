https://ria.ru/20201126/gosuslugi-1586375007.html
Исследование: почти треть россиян не умеет пользоваться порталом Госуслуг
Исследование: почти треть россиян не умеет пользоваться порталом Госуслуг
Почти треть россиян не знает, как пользоваться порталом Госуслуг, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T07:21
2020-11-26T07:21
2020-11-26T07:21
россия
госуслуги
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Почти треть россиян не знает, как пользоваться порталом Госуслуг, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое есть у РИА Новости.Отмечается, что сложности с работой на электронных сервисах госуслуг возникают чаще у людей старшего возраста, у не имеющих высшего образования, у неработающих пенсионеров, а также у технического и обслуживающего персонала и рабочих.В среднем 47% пользовались цифровыми государственными услугами и считают, что обладают достаточными навыками для комфортной работы с этими сервисами. Причем чем выше уровень достатка семьи, тем увереннее в ней пользуются онлайн-порталами по предоставлению госуслуг, говорится в исследовании."Россияне пользуются цифровыми государственными сервисами заметно менее уверенно, чем, например, финансовыми и платежными инструментами. Финансы – это наша повседневная рутина, мы часто расплачиваемся и совершаем денежные переводы. Госуслуги онлайн нужны реже: например, чтобы заплатить налоги и штрафы, подать заявление на новый паспорт или на получение какой-либо выплаты", – прокомментировала директор направления исследований в сфере человеческого капитала Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова."Иногда кажется, что проще посетить МФЦ, чем иметь дело с порталом. До пандемии у многих людей не было повода изучать сайт Gosuslugi.ru", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20201125/test-1586285591.html
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россия, госуслуги, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Почти треть россиян не знает, как пользоваться порталом Госуслуг
, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое есть у РИА Новости.
"В условиях пандемии навыки пользования цифровыми сервисами для получения госуслуг выходят на первый план. С начала года 22% россиян улучшили навыки пользования государственными электронными порталами, при этом почти треть (31%) считают, что их цифровых знаний и навыков недостаточно для работы с сайтом "Госуслуги" или аналогичными порталами", - пишут авторы исследования, в ходе которого в октябре были опрошены 1600 россиян.
Отмечается, что сложности с работой на электронных сервисах госуслуг возникают чаще у людей старшего возраста, у не имеющих высшего образования, у неработающих пенсионеров, а также у технического и обслуживающего персонала и рабочих.
В среднем 47% пользовались цифровыми государственными услугами и считают, что обладают достаточными навыками для комфортной работы с этими сервисами. Причем чем выше уровень достатка семьи, тем увереннее в ней пользуются онлайн-порталами по предоставлению госуслуг, говорится в исследовании.
"Россияне пользуются цифровыми государственными сервисами заметно менее уверенно, чем, например, финансовыми и платежными инструментами. Финансы – это наша повседневная рутина, мы часто расплачиваемся и совершаем денежные переводы. Госуслуги онлайн нужны реже: например, чтобы заплатить налоги и штрафы, подать заявление на новый паспорт или на получение какой-либо выплаты", – прокомментировала директор направления исследований в сфере человеческого капитала Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.
"Иногда кажется, что проще посетить МФЦ, чем иметь дело с порталом. До пандемии у многих людей не было повода изучать сайт Gosuslugi.ru", - добавила она.