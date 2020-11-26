https://ria.ru/20201126/gosduma-1586393151.html

Госдума исключила из проекта об удаленке "право на офлайн"

Госдума исключила из проекта об удаленке "право на офлайн"

Госдума приняла во втором чтении законопроект об удаленном режиме работы, исключив из него "право на офлайн". Документ опубликован на сайте Системы обеспечения... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:24

2020-11-26T10:24

2020-11-26T11:05

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госдума рф

общество

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об удаленном режиме работы, исключив из него "право на офлайн". Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.В документе указывается, что перевод на удаленную работу осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым договором или допсоглашением, которое подписывается как работодателем, так и сотрудником. Таким образом, перевод работника на удаленную работу не может производиться без его согласия и не может быть основанием для снижения заработной платы.При этом из новой редакции законопроекта было исключено право дистанционного работника быть офлайн, то есть не быть на связи с работодателем в период отдыха. Тем не менее после доработки документа осталось указание о том, что время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха работника приравнивается к сверхурочной работе.Режим рабочего времени при удаленной работе устанавливается так же, как и для сотрудников в офисе, то есть прописывается в коллективном договоре, локальном нормативном акте или же в трудовом договоре и дополнительном соглашении к нему. Согласно законопроекту, период временной дистанционной работы не должен превышать шесть месяцев.

https://ria.ru/20201124/mintrud-1586100908.html

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