https://ria.ru/20201126/google-1586373372.html

"Лига безопасного интернета" нашла в Google рекламу наркотиков

"Лига безопасного интернета" нашла в Google рекламу наркотиков

"Лига безопасного интернета" намерена обратиться в Генпрокуратуру России в связи с тем, что волонтеры нашли рекламу наркотиков в Google, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T06:34

2020-11-26T06:34

2020-11-26T06:35

россия

лига безопасного интернета

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Лига безопасного интернета" намерена обратиться в Генпрокуратуру России в связи с тем, что волонтеры нашли рекламу наркотиков в Google, заявила РИА Новости директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.В найденных объявлениях, по словам Мизулиной, продвигаются сайты, зарегистрировавшись на которых можно приобрести те или иные наркотические средства."Ситуация вызывает недоумение, поскольку в соответствии с политикой компании Google все рекламные объявления проходят предварительную модерацию. Информация о продаже наркотиков, информация о наркотических веществах является противоправным контентом не только на территории Российской Федерации, но и во всем мире. Вызывает большие вопросы, почему компания Google на территории России позволяет себе подобные вещи", - отметила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/feysbuk-1584164240.html

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россия, лига безопасного интернета, общество