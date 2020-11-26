"Лига безопасного интернета" нашла в Google рекламу наркотиков
06:34 26.11.2020 (обновлено: 06:35 26.11.2020)
© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Лига безопасного интернета" намерена обратиться в Генпрокуратуру России в связи с тем, что волонтеры нашли рекламу наркотиков в Google, заявила РИА Новости директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
"В ходе мониторинга распространения противоправных ресурсов в сети интернет волонтерами "Лиги безопасного интернета" обнаружена реклама сайтов о продаже наркотиков в поисковике Google. В связи с этим организация планирует обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - сказала она.
В найденных объявлениях, по словам Мизулиной, продвигаются сайты, зарегистрировавшись на которых можно приобрести те или иные наркотические средства.
"Ситуация вызывает недоумение, поскольку в соответствии с политикой компании Google все рекламные объявления проходят предварительную модерацию. Информация о продаже наркотиков, информация о наркотических веществах является противоправным контентом не только на территории Российской Федерации, но и во всем мире. Вызывает большие вопросы, почему компания Google на территории России позволяет себе подобные вещи", - отметила она.