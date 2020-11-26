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Специалист назвал способ добиться идеального фото на вашем смартфоне
Специалист назвал способ добиться идеального фото на вашем смартфоне
Смартфоны пытаются взять на себя много функций, в частности больших фотоаппаратов, но полноценной замены пока не получается. Настройки основной камеры... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T02:28
2020-11-26T10:51
роскачество
смартфоны
семен кузьменко
технологии
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Смартфоны пытаются взять на себя много функций, в частности больших фотоаппаратов, но полноценной замены пока не получается. Настройки основной камеры устройства содержат много параметров, которые могут существенно повлиять на снимок. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал агентству "Прайм", как правильно ими воспользоваться.Настройки решают многое, но далеко не все. Нередко успех фотосъемки зависит от внешних параметров — освещенности, движения на заднем фоне, рассеивания света. Их не всегда можно скорректировать. Кузьменко поделился с нашей редакцией несколькими способами, с помощью которых можно сделать хорошую фотографию. "Как можно реже используйте вспышку, так как она портит цветопередачу, выделяет ненужные детали и вовсе искажает цвета", — советует он. Необходима фокусировка объектов, поскольку в некоторых смартфонах она возможна только вручную. Лучше не использовать zoom, поскольку это нарушает четкость и резкость, а иногда на фото даже проступают пиксели. И главное — держать камеру в чистоте, поскольку качество фото может нарушить даже обычная пыль. Есть и ряд фоторедакторов, с помощью которых можно улучшить качество снимка. Лучше использовать популярные бесплатные приложения, резюмирует специалист Роскачества.
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роскачество, смартфоны, семен кузьменко, технологии

Специалист назвал способ добиться идеального фото на вашем смартфоне

02:28 26.11.2020 (обновлено: 10:51 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМолодой человек держит в руках новый iPhone 12 Pro
Молодой человек держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Смартфоны пытаются взять на себя много функций, в частности больших фотоаппаратов, но полноценной замены пока не получается. Настройки основной камеры устройства содержат много параметров, которые могут существенно повлиять на снимок. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал агентству "Прайм", как правильно ими воспользоваться.
Настройки решают многое, но далеко не все. Нередко успех фотосъемки зависит от внешних параметров — освещенности, движения на заднем фоне, рассеивания света. Их не всегда можно скорректировать.

"Невозможно точно ответить на вопрос, какие именно настройки смартфона следует применить, чтобы получить идеальное фото. Лучший совет в данном случае — экспериментируйте. Меняйте значения ISO, играйте с балансом белого, пробуйте макросъемку и вообще пользуйтесь всеми теми настройками, которые позволяет изменять ваш смартфон", — рекомендует он.

Кузьменко поделился с нашей редакцией несколькими способами, с помощью которых можно сделать хорошую фотографию. "Как можно реже используйте вспышку, так как она портит цветопередачу, выделяет ненужные детали и вовсе искажает цвета", — советует он.
Необходима фокусировка объектов, поскольку в некоторых смартфонах она возможна только вручную. Лучше не использовать zoom, поскольку это нарушает четкость и резкость, а иногда на фото даже проступают пиксели. И главное — держать камеру в чистоте, поскольку качество фото может нарушить даже обычная пыль.
Есть и ряд фоторедакторов, с помощью которых можно улучшить качество снимка. Лучше использовать популярные бесплатные приложения, резюмирует специалист Роскачества.
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РоскачествоСмартфоныСемен КузьменкоТехнологии
 
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