https://ria.ru/20201126/foto-1586368470.html

Специалист назвал способ добиться идеального фото на вашем смартфоне

Специалист назвал способ добиться идеального фото на вашем смартфоне

Смартфоны пытаются взять на себя много функций, в частности больших фотоаппаратов, но полноценной замены пока не получается. Настройки основной камеры... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T02:28

2020-11-26T02:28

2020-11-26T10:51

роскачество

смартфоны

семен кузьменко

технологии

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Смартфоны пытаются взять на себя много функций, в частности больших фотоаппаратов, но полноценной замены пока не получается. Настройки основной камеры устройства содержат много параметров, которые могут существенно повлиять на снимок. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал агентству "Прайм", как правильно ими воспользоваться.Настройки решают многое, но далеко не все. Нередко успех фотосъемки зависит от внешних параметров — освещенности, движения на заднем фоне, рассеивания света. Их не всегда можно скорректировать. Кузьменко поделился с нашей редакцией несколькими способами, с помощью которых можно сделать хорошую фотографию. "Как можно реже используйте вспышку, так как она портит цветопередачу, выделяет ненужные детали и вовсе искажает цвета", — советует он. Необходима фокусировка объектов, поскольку в некоторых смартфонах она возможна только вручную. Лучше не использовать zoom, поскольку это нарушает четкость и резкость, а иногда на фото даже проступают пиксели. И главное — держать камеру в чистоте, поскольку качество фото может нарушить даже обычная пыль. Есть и ряд фоторедакторов, с помощью которых можно улучшить качество снимка. Лучше использовать популярные бесплатные приложения, резюмирует специалист Роскачества.

https://ria.ru/20201125/google-1586181479.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, смартфоны, семен кузьменко, технологии