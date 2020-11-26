Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна
00:20 26.11.2020 (обновлено: 00:29 26.11.2020)
© AP Photo / John LocherДональд Трамп и Майкл Флинн во время предвыборной кампании. 2016 год
© AP Photo / John Locher
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
"Для меня большая честь объявить о помиловании генерала Майкла Т. Флинна",- написал Трамп в Twitter.
Он поздравил Флинна и его семью, выразив мнение, что у них будет "поистине фантастический День благодарения".
It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020
Ранее портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщал, что помилование Флинна станет "кульминацией четырехлетней политической и судебной саги, которая началась с расследования ФБР о возможных связях штаба Трампа и российского правительства на выборах 2016 года".
Флинн был советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Министерство юстиции США позже сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР, но судья, неоднократно грозивший Флинну тюрьмой, отказывается закрыть дело.
Дело стало одним из наиболее заметных в "российском расследовании", по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не подтвердил предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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