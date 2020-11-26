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Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна
Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна
Президент США Дональд Трамп заявил, что помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T00:20
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майкл флинн
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.Он поздравил Флинна и его семью, выразив мнение, что у них будет "поистине фантастический День благодарения".Ранее портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщал, что помилование Флинна станет "кульминацией четырехлетней политической и судебной саги, которая началась с расследования ФБР о возможных связях штаба Трампа и российского правительства на выборах 2016 года".Флинн был советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Министерство юстиции США позже сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР, но судья, неоднократно грозивший Флинну тюрьмой, отказывается закрыть дело.Дело стало одним из наиболее заметных в "российском расследовании", по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не подтвердил предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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майкл флинн, дональд трамп, сша, в мире

Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна

00:20 26.11.2020 (обновлено: 00:29 26.11.2020)
 
© AP Photo / John LocherДональд Трамп и Майкл Флинн во время предвыборной кампании. 2016 год
Дональд Трамп и Майкл Флинн во время предвыборной кампании. 2016 год - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© AP Photo / John Locher
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Для меня большая честь объявить о помиловании генерала Майкла Т. Флинна",- написал Трамп в Twitter.

Он поздравил Флинна и его семью, выразив мнение, что у них будет "поистине фантастический День благодарения".
Ранее портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщал, что помилование Флинна станет "кульминацией четырехлетней политической и судебной саги, которая началась с расследования ФБР о возможных связях штаба Трампа и российского правительства на выборах 2016 года".
Флинн был советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Министерство юстиции США позже сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР, но судья, неоднократно грозивший Флинну тюрьмой, отказывается закрыть дело.
Дело стало одним из наиболее заметных в "российском расследовании", по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не подтвердил предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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