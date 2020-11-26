https://ria.ru/20201126/evrovidenie-1586444408.html

Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении

Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении

Участница шоу "Голос.Дети", дочь певицы Алсу Микелла Абрамова огласит в прямом эфире финала международного конкурса Детское Евровидение максимальный балл от... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:22

2020-11-26T16:22

2020-11-26T17:16

культура

микелла абрамова

новости культуры

детское "евровидение"

игорь крутой

алсу (алсу абрамова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155515/32/1555153200_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_337a2219de975b06a25486c0e735d1ae.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Участница шоу "Голос.Дети", дочь певицы Алсу Микелла Абрамова огласит в прямом эфире финала международного конкурса Детское Евровидение максимальный балл от России, сообщили РИА Новости в Академии Игоря Крутого."В этом году ведущие в прямом эфире объявляют только страну, получившую высшие 12 баллов, остальные результаты голосования выводятся списком на экран", — уточнили в академии.Россию на конкурсе представит София Феськова с песней "Мой новый день". Согласно результатам жеребьевки, она выступит девятой.В этом году из-за COVID-19 финал конкурса пройдет 29 ноября в формате телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.В финале конкурса участвуют юные артисты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.В прошлом году на шоу "Голос.Дети" разгорелся скандал вокруг Микеллы Абрамовой, которая победила, однако Первый канал аннулировал результаты. Такое решение приняли на основе результатов проверки, которую проводила международная компания Group-IB. Согласно докладу, специалисты выявили массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с которых отправили более восьми тысяч сообщений.В итоге телеканал провел спецвыпуск финала проекта, в котором Абрамова уже не участвовала. Гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями.

https://ria.ru/20201026/feskova-1581636784.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

микелла абрамова, новости культуры, детское "евровидение", игорь крутой, алсу (алсу абрамова)