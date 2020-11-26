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https://ria.ru/20201126/evrovidenie-1586444408.html
Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении
Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении
Участница шоу "Голос.Дети", дочь певицы Алсу Микелла Абрамова огласит в прямом эфире финала международного конкурса Детское Евровидение максимальный балл от... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:22
2020-11-26T17:16
культура
микелла абрамова
новости культуры
детское "евровидение"
игорь крутой
алсу (алсу абрамова)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Участница шоу "Голос.Дети", дочь певицы Алсу Микелла Абрамова огласит в прямом эфире финала международного конкурса Детское Евровидение максимальный балл от России, сообщили РИА Новости в Академии Игоря Крутого."В этом году ведущие в прямом эфире объявляют только страну, получившую высшие 12 баллов, остальные результаты голосования выводятся списком на экран", — уточнили в академии.Россию на конкурсе представит София Феськова с песней "Мой новый день". Согласно результатам жеребьевки, она выступит девятой.В этом году из-за COVID-19 финал конкурса пройдет 29 ноября в формате телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.В финале конкурса участвуют юные артисты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.В прошлом году на шоу "Голос.Дети" разгорелся скандал вокруг Микеллы Абрамовой, которая победила, однако Первый канал аннулировал результаты. Такое решение приняли на основе результатов проверки, которую проводила международная компания Group-IB. Согласно докладу, специалисты выявили массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с которых отправили более восьми тысяч сообщений.В итоге телеканал провел спецвыпуск финала проекта, в котором Абрамова уже не участвовала. Гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями.
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микелла абрамова, новости культуры, детское "евровидение", игорь крутой, алсу (алсу абрамова)

Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении

16:22 26.11.2020 (обновлено: 17:16 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПолегенькоМикелла Абрамова
Микелла Абрамова - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Участница шоу "Голос.Дети", дочь певицы Алсу Микелла Абрамова огласит в прямом эфире финала международного конкурса Детское Евровидение максимальный балл от России, сообщили РИА Новости в Академии Игоря Крутого.
"В этом году ведущие в прямом эфире объявляют только страну, получившую высшие 12 баллов, остальные результаты голосования выводятся списком на экран", — уточнили в академии.
Россию на конкурсе представит София Феськова с песней "Мой новый день". Согласно результатам жеребьевки, она выступит девятой.
В этом году из-за COVID-19 финал конкурса пройдет 29 ноября в формате телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.
В финале конкурса участвуют юные артисты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.
В прошлом году на шоу "Голос.Дети" разгорелся скандал вокруг Микеллы Абрамовой, которая победила, однако Первый канал аннулировал результаты. Такое решение приняли на основе результатов проверки, которую проводила международная компания Group-IB. Согласно докладу, специалисты выявили массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с которых отправили более восьми тысяч сообщений.
В итоге телеканал провел спецвыпуск финала проекта, в котором Абрамова уже не участвовала. Гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями.
Кадр из клипа на песню Софии Феськовой Мой новый день - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 18:45Культура
Опубликован клип Софии Феськовой для "Детского Евровидения"
 
КультураМикелла АбрамоваНовости культурыДетское "Евровидение"Игорь КрутойАлсу (Алсу Абрамова)
 
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