Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении
16:22 26.11.2020 (обновлено: 17:16 26.11.2020)
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Участница шоу "Голос.Дети", дочь певицы Алсу Микелла Абрамова огласит в прямом эфире финала международного конкурса Детское Евровидение максимальный балл от России, сообщили РИА Новости в Академии Игоря Крутого.
"В этом году ведущие в прямом эфире объявляют только страну, получившую высшие 12 баллов, остальные результаты голосования выводятся списком на экран", — уточнили в академии.
Россию на конкурсе представит София Феськова с песней "Мой новый день". Согласно результатам жеребьевки, она выступит девятой.
В этом году из-за COVID-19 финал конкурса пройдет 29 ноября в формате телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.
В финале конкурса участвуют юные артисты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.
В прошлом году на шоу "Голос.Дети" разгорелся скандал вокруг Микеллы Абрамовой, которая победила, однако Первый канал аннулировал результаты. Такое решение приняли на основе результатов проверки, которую проводила международная компания Group-IB. Согласно докладу, специалисты выявили массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с которых отправили более восьми тысяч сообщений.
В итоге телеканал провел спецвыпуск финала проекта, в котором Абрамова уже не участвовала. Гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями.
26 октября, 18:45КультураОпубликован клип Софии Феськовой для "Детского Евровидения"