Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Журналистов шведской газеты Dagens Nyheter испугало возрождение военной мощи России.
Авторы статьи рассуждают о том, что усилившаяся и модернизированная российская армия якобы представляет угрозу для Европы. По их мнению, теперь странам континента нужно задуматься о собственной безопасности.
"После распада Советского Союза российская армия лежала в руинах. Даже во время войны с Грузией дела у нее еще шли не слишком хорошо", — убеждены шведские журналисты.
Однако боевые действия в Сирии, по мнению авторов публикации, показали "устрашающие последствия мощного наращивания вооружений".
"Сейчас у России есть очень мобильные военные ресурсы, продвинутые истребители и ракеты точного наведения, способные поразить самое сердце Западной Европы", — говорится в статье.
Мысль о самостоятельной обороне европейских границ без помощи США авторы называют "утопией" и призывают надеяться на то, что Байден "отменит глупое решение Трампа вывести американские войска из Германии".
Страны НАТО периодически обвиняют Россию в "агрессии". Так, западные политики и журналисты бездоказательно утверждают, будто бы Москва хочет захватить страны Балтии. Однако именно НАТО расширяется к российским границам и проводит учения в регионах, которые входят в сферу интересов страны. Москва предлагала Североатлантическому альянсу снизить военную активность у российских рубежей, но в НАТО не отреагировали на эту инициативу и увеличили интенсивность полетов авиации и действий флотов стран-членов военного блока. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что стране нужно учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, в том числе и расширение присутствия НАТО у своих границ.
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