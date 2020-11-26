Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/evropa-1586480793.html
Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
Журналистов шведской газеты Dagens Nyheter испугало возрождение военной мощи России. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:09
2020-11-26T17:09
дональд трамп
нато
владимир путин
европа
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156081/27/1560812725_0:83:3142:1850_1400x0_80_0_0_6571a2f181ea2ceb18316272cdca0a8a.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Журналистов шведской газеты Dagens Nyheter испугало возрождение военной мощи России.Авторы статьи рассуждают о том, что усилившаяся и модернизированная российская армия якобы представляет угрозу для Европы. По их мнению, теперь странам континента нужно задуматься о собственной безопасности.Однако боевые действия в Сирии, по мнению авторов публикации, показали "устрашающие последствия мощного наращивания вооружений"."Сейчас у&nbsp;России есть очень мобильные военные ресурсы, продвинутые истребители и&nbsp;ракеты точного наведения, способные поразить самое сердце Западной Европы", — говорится в статье.Мысль о самостоятельной обороне европейских границ без помощи США авторы называют "утопией" и призывают надеяться на то, что Байден "отменит глупое решение Трампа вывести американские войска из&nbsp;Германии".По мнению шведских журналистов, странам Европы следует разорвать связи с Россией. Так, Германию они призвали "не строить газопроводы вместе с&nbsp;Путиным", а Францию — перестать верить, что Россия станет партнером Европы.Страны НАТО периодически обвиняют Россию в "агрессии". Так, западные политики и журналисты бездоказательно утверждают, будто бы Москва хочет захватить страны Балтии. Однако именно НАТО расширяется к российским границам и проводит учения в регионах, которые входят в сферу интересов страны. Москва предлагала Североатлантическому альянсу снизить военную активность у российских рубежей, но в НАТО не отреагировали на эту инициативу и увеличили интенсивность полетов авиации и действий флотов стран-членов военного блока. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что стране нужно учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, в том числе и расширение присутствия НАТО у своих границ.&nbsp;Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kaliningrad-1586142681.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/nato-1585424525.html
европа
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156081/27/1560812725_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_71453b8822637e58d33300e119f4d49e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, нато, владимир путин, европа, сирия, сша, в мире

Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"

17:09 26.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии РФ
Военнослужащий армии РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Журналистов шведской газеты Dagens Nyheter испугало возрождение военной мощи России.
Авторы статьи рассуждают о том, что усилившаяся и модернизированная российская армия якобы представляет угрозу для Европы. По их мнению, теперь странам континента нужно задуматься о собственной безопасности.

"После распада Советского Союза российская армия лежала в руинах. Даже во время войны с Грузией дела у нее еще шли не слишком хорошо", — убеждены шведские журналисты.

Однако боевые действия в Сирии, по мнению авторов публикации, показали "устрашающие последствия мощного наращивания вооружений".
"Сейчас у России есть очень мобильные военные ресурсы, продвинутые истребители и ракеты точного наведения, способные поразить самое сердце Западной Европы", — говорится в статье.
Орудие Гиацинт и ракетный комплекс Искандер во время подготовки боевой техники к участию в военном параде - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 18:31
Американские СМИ назвали Калининград "лучшим оружием" против НАТО
Мысль о самостоятельной обороне европейских границ без помощи США авторы называют "утопией" и призывают надеяться на то, что Байден "отменит глупое решение Трампа вывести американские войска из Германии".
По мнению шведских журналистов, странам Европы следует разорвать связи с Россией. Так, Германию они призвали "не строить газопроводы вместе с Путиным", а Францию — перестать верить, что Россия станет партнером Европы.
Страны НАТО периодически обвиняют Россию в "агрессии". Так, западные политики и журналисты бездоказательно утверждают, будто бы Москва хочет захватить страны Балтии. Однако именно НАТО расширяется к российским границам и проводит учения в регионах, которые входят в сферу интересов страны. Москва предлагала Североатлантическому альянсу снизить военную активность у российских рубежей, но в НАТО не отреагировали на эту инициативу и увеличили интенсивность полетов авиации и действий флотов стран-членов военного блока. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что стране нужно учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, в том числе и расширение присутствия НАТО у своих границ. 
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 19:49
Придется подождать. Посольство Литвы о сроках вступления Украины в НАТО
 
Дональд ТрампНАТОВладимир ПутинЕвропаСирияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
16:35Путин прилетел в Саров
16:32В "Белнефтехиме" рассказали о цене российской нефти в 2021 году
16:22Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении
16:22Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Лента новостейМолния