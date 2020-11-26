https://ria.ru/20201126/evropa-1586480793.html

Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"

Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"

Журналистов шведской газеты Dagens Nyheter испугало возрождение военной мощи России. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:09

2020-11-26T17:09

2020-11-26T17:09

дональд трамп

нато

владимир путин

европа

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Журналистов шведской газеты Dagens Nyheter испугало возрождение военной мощи России.Авторы статьи рассуждают о том, что усилившаяся и модернизированная российская армия якобы представляет угрозу для Европы. По их мнению, теперь странам континента нужно задуматься о собственной безопасности.Однако боевые действия в Сирии, по мнению авторов публикации, показали "устрашающие последствия мощного наращивания вооружений"."Сейчас у России есть очень мобильные военные ресурсы, продвинутые истребители и ракеты точного наведения, способные поразить самое сердце Западной Европы", — говорится в статье.Мысль о самостоятельной обороне европейских границ без помощи США авторы называют "утопией" и призывают надеяться на то, что Байден "отменит глупое решение Трампа вывести американские войска из Германии".По мнению шведских журналистов, странам Европы следует разорвать связи с Россией. Так, Германию они призвали "не строить газопроводы вместе с Путиным", а Францию — перестать верить, что Россия станет партнером Европы.Страны НАТО периодически обвиняют Россию в "агрессии". Так, западные политики и журналисты бездоказательно утверждают, будто бы Москва хочет захватить страны Балтии. Однако именно НАТО расширяется к российским границам и проводит учения в регионах, которые входят в сферу интересов страны. Москва предлагала Североатлантическому альянсу снизить военную активность у российских рубежей, но в НАТО не отреагировали на эту инициативу и увеличили интенсивность полетов авиации и действий флотов стран-членов военного блока. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что стране нужно учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, в том числе и расширение присутствия НАТО у своих границ. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kaliningrad-1586142681.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/nato-1585424525.html

европа

сирия

сша

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дональд трамп, нато, владимир путин, европа, сирия, сша, в мире