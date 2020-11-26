Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/ekstraditsiya-1586362436.html
Украинскому блогеру грозит экстрадиция в Россию
Украинскому блогеру грозит экстрадиция в Россию
Украинского блогера Михаила Орешникова задержали в Индонезии, его могут экстрадировать в Россию, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T00:09
2020-11-26T10:25
россия
индонезия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586392998_0:26:937:554_1400x0_80_0_0_28af03c21651eb33963819644c820256.jpg
КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Украинского блогера Михаила Орешникова задержали в Индонезии, его могут экстрадировать в Россию, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел Украины.В МИД сообщили, что посол Украины в Индонезии 23 ноября провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, во время которой призвал непредвзято рассмотреть дело. Также украинский консул посетил Орешникова в месте содержания и передал ему средства индивидуальной защиты."Жалоб относительно условий содержания и состояния здоровья задержанный не высказывал", - сообщили в МИД.По данным СМИ, украинского блогера и музыканта Михаила Орешникова задержали в Джакарте 6 ноября. Орешников в 2014 году попросил политическое убежище на Украине, а в 2016 получил украинский паспорт и стал гражданином Украины.
https://ria.ru/20201118/polsha-1585224061.html
россия
индонезия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586392998_0:0:937:704_1400x0_80_0_0_1d2e1cc7635ec75c7fa6e957ed4ca674.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, индонезия, украина, в мире

Украинскому блогеру грозит экстрадиция в Россию

00:09 26.11.2020 (обновлено: 10:25 26.11.2020)
 
© Фото : @asmodaus_om/InstagramУкраинский блогер Михаил Орешников
Украинский блогер Михаил Орешников - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : @asmodaus_om/Instagram
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Украинского блогера Михаила Орешникова задержали в Индонезии, его могут экстрадировать в Россию, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации. В настоящее время задержанный находится в главном управлении полиции города Джакарта и ожидает подтверждение экстрадиционного запроса от российской стороны", - цитирует сообщение пресс-службы МИД агентство "Укринформ".

В МИД сообщили, что посол Украины в Индонезии 23 ноября провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, во время которой призвал непредвзято рассмотреть дело. Также украинский консул посетил Орешникова в месте содержания и передал ему средства индивидуальной защиты.
"Жалоб относительно условий содержания и состояния здоровья задержанный не высказывал", - сообщили в МИД.
По данным СМИ, украинского блогера и музыканта Михаила Орешникова задержали в Джакарте 6 ноября. Орешников в 2014 году попросил политическое убежище на Украине, а в 2016 получил украинский паспорт и стал гражданином Украины.
Здание посольства Белоруссии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 17:46Протесты в Белоруссии
В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
 
РоссияИндонезияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
16:35Путин прилетел в Саров
16:32В "Белнефтехиме" рассказали о цене российской нефти в 2021 году
16:22Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении
16:22Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Лента новостейМолния