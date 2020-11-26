https://ria.ru/20201126/ekstraditsiya-1586362436.html

Украинскому блогеру грозит экстрадиция в Россию

Украинскому блогеру грозит экстрадиция в Россию

Украинского блогера Михаила Орешникова задержали в Индонезии, его могут экстрадировать в Россию, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T00:09

2020-11-26T00:09

2020-11-26T10:25

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индонезия

украина

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КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Украинского блогера Михаила Орешникова задержали в Индонезии, его могут экстрадировать в Россию, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел Украины.В МИД сообщили, что посол Украины в Индонезии 23 ноября провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, во время которой призвал непредвзято рассмотреть дело. Также украинский консул посетил Орешникова в месте содержания и передал ему средства индивидуальной защиты."Жалоб относительно условий содержания и состояния здоровья задержанный не высказывал", - сообщили в МИД.По данным СМИ, украинского блогера и музыканта Михаила Орешникова задержали в Джакарте 6 ноября. Орешников в 2014 году попросил политическое убежище на Украине, а в 2016 получил украинский паспорт и стал гражданином Украины.

https://ria.ru/20201118/polsha-1585224061.html

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россия, индонезия, украина, в мире