Украинскому блогеру грозит экстрадиция в Россию
00:09 26.11.2020 (обновлено: 10:25 26.11.2020)
КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Украинского блогера Михаила Орешникова задержали в Индонезии, его могут экстрадировать в Россию, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
"Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации. В настоящее время задержанный находится в главном управлении полиции города Джакарта и ожидает подтверждение экстрадиционного запроса от российской стороны", - цитирует сообщение пресс-службы МИД агентство "Укринформ".
В МИД сообщили, что посол Украины в Индонезии 23 ноября провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, во время которой призвал непредвзято рассмотреть дело. Также украинский консул посетил Орешникова в месте содержания и передал ему средства индивидуальной защиты.
"Жалоб относительно условий содержания и состояния здоровья задержанный не высказывал", - сообщили в МИД.
По данным СМИ, украинского блогера и музыканта Михаила Орешникова задержали в Джакарте 6 ноября. Орешников в 2014 году попросил политическое убежище на Украине, а в 2016 получил украинский паспорт и стал гражданином Украины.