https://ria.ru/20201126/ekonomika-1586497778.html
Собянин рассказал о принимаемых в Москве ограничениях из-за COVID-19
Собянин рассказал о принимаемых в Москве ограничениях из-за COVID-19
Власти Москвы ориентируются на реальную эпидемиологическую обстановку в столице и принимают минимальные ограничения на фоне пандемии, сектора экономики... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:27
2020-11-26T18:27
2020-11-26T18:36
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коронавирус covid-19
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сергей собянин
москва
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти Москвы ориентируются на реальную эпидемиологическую обстановку в столице и принимают минимальные ограничения на фоне пандемии, сектора экономики закрывать не планируется, заявил мэр Сергей Собянин."Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности. Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что в настоящее время промышленность, торговля, общепит и другие столичные предприятия продолжают работать в плановом режиме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/covidmos-1586391466.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, экономика