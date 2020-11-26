https://ria.ru/20201126/ekonomika-1586497778.html

Собянин рассказал о принимаемых в Москве ограничениях из-за COVID-19

Собянин рассказал о принимаемых в Москве ограничениях из-за COVID-19

Власти Москвы ориентируются на реальную эпидемиологическую обстановку в столице и принимают минимальные ограничения на фоне пандемии, сектора экономики... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:27

2020-11-26T18:27

2020-11-26T18:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти Москвы ориентируются на реальную эпидемиологическую обстановку в столице и принимают минимальные ограничения на фоне пандемии, сектора экономики закрывать не планируется, заявил мэр Сергей Собянин."Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности. Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что в настоящее время промышленность, торговля, общепит и другие столичные предприятия продолжают работать в плановом режиме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/covidmos-1586391466.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, экономика