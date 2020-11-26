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Архангельская область
https://ria.ru/20201126/ekonomika-1586436281.html
Цыбульский: экономику Арктической зоны стоит развивать комплексно
Цыбульский: экономику Арктической зоны стоит развивать комплексно
Арктическую зону РФ следует развивать с учетом целостности ее экономического пространства и создания условий для повышения уровня жизни населения, считает... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:43
2020-11-26T13:43
архангельская область
александр цыбульский
арктика
архангельская область
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноя — РИА Новости. Арктическую зону РФ следует развивать с учетом целостности ее экономического пространства и создания условий для повышения уровня жизни населения, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Цыбульский выступил в режиме видео-конференц-связи на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве"."Сегодня по решению президента и правительства РФ действительно созданы условия, когда экономика в Арктике существенно повысила свои конкурентные преимущества. Здесь уже интересно заниматься предпринимательской деятельностью и вкладывать инвестиции в территорию. Об этом свидетельствует и постоянно растущий интерес бизнеса к получению статуса резидента АЗРФ. При этом для государственной власти, в том числе и региональной, важно остановить отток населения с северных территорий, который наблюдается на протяжении целого ряда лет. Экономическая отдача от инвестпроектов, которые получают поддержку государства, появится через три – пять лет, в зависимости от масштаба проекта. Тем не менее создавать условия для комфортной жизни людей нам надо уже сегодня", - привели слова Цыбульского в пресс-службе губернатора и правительства Поморья.При реализации стратегических планов развития российской Арктики, по мнению главы региона, надо учитывать схожесть экономического устройства арктических субъектов, единство их ресурсного и логистического потенциала, которое является одновременно конкурентным преимуществом каждого из субъектов. "На мой взгляд, сегодня важно все-таки выработать такой подход к развитию Арктики, при котором АЗРФ позиционировалась бы с точки зрения целостности ее экономического пространства. В этом смысле важно оценивать влияние, в том числе и негативное, которое оказывает реализация преференциальных проектов в одних регионах на другие территории – где появляются упущенная выгода и недополученные доходы", – заявил Цыбульский.В этой связи архангельский губернатор считает возможным пересмотр системы горизонтальных межбюджетных отношений через перераспределение появляющейся от реализации мегапроектов прибыли между арктическими территориями. "Это позволит избежать ненужной межрегиональной конкуренции, а наоборот, даст возможность выстраивать межрегиональные кооперационные цепочки, повышающие доходность поддержанных проектов и позволяющие другим косвенным участникам получать от них часть прибыли", – привели в пресс-службе его слова.
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александр цыбульский, арктика, архангельская область, экономика

Цыбульский: экономику Арктической зоны стоит развивать комплексно

13:43 26.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовВременно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноя — РИА Новости. Арктическую зону РФ следует развивать с учетом целостности ее экономического пространства и создания условий для повышения уровня жизни населения, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Цыбульский выступил в режиме видео-конференц-связи на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".
"Сегодня по решению президента и правительства РФ действительно созданы условия, когда экономика в Арктике существенно повысила свои конкурентные преимущества. Здесь уже интересно заниматься предпринимательской деятельностью и вкладывать инвестиции в территорию. Об этом свидетельствует и постоянно растущий интерес бизнеса к получению статуса резидента АЗРФ. При этом для государственной власти, в том числе и региональной, важно остановить отток населения с северных территорий, который наблюдается на протяжении целого ряда лет. Экономическая отдача от инвестпроектов, которые получают поддержку государства, появится через три – пять лет, в зависимости от масштаба проекта. Тем не менее создавать условия для комфортной жизни людей нам надо уже сегодня", - привели слова Цыбульского в пресс-службе губернатора и правительства Поморья.
При реализации стратегических планов развития российской Арктики, по мнению главы региона, надо учитывать схожесть экономического устройства арктических субъектов, единство их ресурсного и логистического потенциала, которое является одновременно конкурентным преимуществом каждого из субъектов. "На мой взгляд, сегодня важно все-таки выработать такой подход к развитию Арктики, при котором АЗРФ позиционировалась бы с точки зрения целостности ее экономического пространства. В этом смысле важно оценивать влияние, в том числе и негативное, которое оказывает реализация преференциальных проектов в одних регионах на другие территории – где появляются упущенная выгода и недополученные доходы", – заявил Цыбульский.
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В этой связи архангельский губернатор считает возможным пересмотр системы горизонтальных межбюджетных отношений через перераспределение появляющейся от реализации мегапроектов прибыли между арктическими территориями. "Это позволит избежать ненужной межрегиональной конкуренции, а наоборот, даст возможность выстраивать межрегиональные кооперационные цепочки, повышающие доходность поддержанных проектов и позволяющие другим косвенным участникам получать от них часть прибыли", – привели в пресс-службе его слова.
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрктикаАрхангельская областьЭкономика
 
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