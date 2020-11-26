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https://ria.ru/20201126/ekologiya-1586458479.html
Во Франции хотят ввести уголовную ответственность за загрязнение природы
Во Франции хотят ввести уголовную ответственность за загрязнение природы
Правительство Франции предложило ужесточить наказания для компаний за загрязнение окружающей среды, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:33
2020-11-26T15:33
экология
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штрафы
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство Франции предложило ужесточить наказания для компаний за загрязнение окружающей среды, сообщает ЕвроПульс. До сих пор во Франции, как и в большинстве европейских стран, загрязнение природы считалось административным нарушением. Но если предложение будет принято, то ответственные за несоблюдение экологических норм сотрудники компании могут угодить в тюрьму на срок до десяти лет.Кроме того, предлагается в несколько раз поднять штрафы для юридических лиц за незаконный сброс отходов, неисправные фильтры и тому подобное. Планируется, что сумма взыскания будет в десять раз превышать ту выгоду, которую фирма могла бы получить, проигнорировав экологические требования.Эти изменения – часть так называемого пакета законов об "экоциде" (от слов "экология" и "суицид"). Для его разработки власти Франции пригласили экологов, климатологов и просто активных жителей, которые выдвинули почти 150 предложений, как можно сократить выбросы парниковых газов и в целом снизить нагрузку на природу.
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экология, штрафы, туризм, новости - туризм, франция, европа

Во Франции хотят ввести уголовную ответственность за загрязнение природы

15:33 26.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСад Тюильри в Париже. Справа - статуя "Нимфа"
Сад Тюильри в Париже. Справа - статуя Нимфа - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство Франции предложило ужесточить наказания для компаний за загрязнение окружающей среды, сообщает ЕвроПульс.
До сих пор во Франции, как и в большинстве европейских стран, загрязнение природы считалось административным нарушением. Но если предложение будет принято, то ответственные за несоблюдение экологических норм сотрудники компании могут угодить в тюрьму на срок до десяти лет.
Кроме того, предлагается в несколько раз поднять штрафы для юридических лиц за незаконный сброс отходов, неисправные фильтры и тому подобное. Планируется, что сумма взыскания будет в десять раз превышать ту выгоду, которую фирма могла бы получить, проигнорировав экологические требования.
Эти изменения – часть так называемого пакета законов об "экоциде" (от слов "экология" и "суицид"). Для его разработки власти Франции пригласили экологов, климатологов и просто активных жителей, которые выдвинули почти 150 предложений, как можно сократить выбросы парниковых газов и в целом снизить нагрузку на природу.
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