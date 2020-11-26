https://ria.ru/20201126/ekologiya-1586458479.html

Во Франции хотят ввести уголовную ответственность за загрязнение природы

Во Франции хотят ввести уголовную ответственность за загрязнение природы

Правительство Франции предложило ужесточить наказания для компаний за загрязнение окружающей среды, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:33

2020-11-26T15:33

2020-11-26T15:33

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство Франции предложило ужесточить наказания для компаний за загрязнение окружающей среды, сообщает ЕвроПульс. До сих пор во Франции, как и в большинстве европейских стран, загрязнение природы считалось административным нарушением. Но если предложение будет принято, то ответственные за несоблюдение экологических норм сотрудники компании могут угодить в тюрьму на срок до десяти лет.Кроме того, предлагается в несколько раз поднять штрафы для юридических лиц за незаконный сброс отходов, неисправные фильтры и тому подобное. Планируется, что сумма взыскания будет в десять раз превышать ту выгоду, которую фирма могла бы получить, проигнорировав экологические требования.Эти изменения – часть так называемого пакета законов об "экоциде" (от слов "экология" и "суицид"). Для его разработки власти Франции пригласили экологов, климатологов и просто активных жителей, которые выдвинули почти 150 предложений, как можно сократить выбросы парниковых газов и в целом снизить нагрузку на природу.

https://ria.ru/20201119/belgiya-1585305575.html

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экология, штрафы, туризм, новости - туризм, франция, европа