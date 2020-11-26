https://ria.ru/20201126/dtp-1586473684.html

В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом

В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом

Легковушка врезалась в остановку и дом в Ростове-на-Дону после ДТП, пострадал пешеход, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:36

2020-11-26T16:36

2020-11-26T16:42

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости. Легковушка врезалась в остановку и дом в Ростове-на-Дону после ДТП, пострадал пешеход, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.Инцидент произошел на улице Закруткина, 21/15 в 12.20 мск четверга. Водитель ВАЗ-2113 не пропустил Hyundai Accent и столкнулся с ним. После этого Hyundai столкнулся с Renault Logan и от удара врезался в остановку и частный дом."В результате аварии пострадала пешеход - женщина 1960 года рождения, которая находилась на остановочном комплексе. Она была доставлена в больницу", - сказал представитель ведомства. Проводится проверка.

https://ria.ru/20201126/avariya-1586423322.html

ростовская область

ростов-на-дону

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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия