https://ria.ru/20201126/dtp-1586453414.html
В Анапе при лобовом столкновении двух автобусов пострадали девять человек
В Анапе при лобовом столкновении двух автобусов пострадали девять человек
Девять человек попали в больницу после ДТП в Анапе с участием двух автобусов, полиция организовала проверку, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:03
2020-11-26T15:03
2020-11-26T17:09
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анапа
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происшествия
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Девять человек попали в больницу после ДТП в Анапе с участием двух автобусов, полиция организовала проверку, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Около 12.00 мск четверга в дежурную часть Анапской полиции поступило сообщение о ДТП с участием автобуса ПАЗ и автобуса "Исузу", говорится в сообщении."По предварительным данным, двигаясь по улице Крымской города Анапа, водитель автобуса ПАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "Исузу", двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города курорта Анапа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - отметили в ГУМВД.По данным местной администрации, автобусы обслуживали муниципальные маршруты, но принадлежат они частным лицам.По информации прокуратуры, в аварии пострадало семеро человек: пятеро пассажиров и двое водителей. Надзорное ведомство в ходе проверки даст оценку исполнению перевозчиками маршрутных такси требований законодательства о безопасности перевозок пассажиров.
https://ria.ru/20201126/dtp-1586366579.html
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гумвд, анапа, краснодарский край, происшествия