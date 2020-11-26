https://ria.ru/20201126/dtp-1586453414.html

В Анапе при лобовом столкновении двух автобусов пострадали девять человек

В Анапе при лобовом столкновении двух автобусов пострадали девять человек

Девять человек попали в больницу после ДТП в Анапе с участием двух автобусов, полиция организовала проверку, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:03

2020-11-26T15:03

2020-11-26T17:09

гумвд

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краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Девять человек попали в больницу после ДТП в Анапе с участием двух автобусов, полиция организовала проверку, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Около 12.00 мск четверга в дежурную часть Анапской полиции поступило сообщение о ДТП с участием автобуса ПАЗ и автобуса "Исузу", говорится в сообщении."По предварительным данным, двигаясь по улице Крымской города Анапа, водитель автобуса ПАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "Исузу", двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города курорта Анапа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - отметили в ГУМВД.По данным местной администрации, автобусы обслуживали муниципальные маршруты, но принадлежат они частным лицам.По информации прокуратуры, в аварии пострадало семеро человек: пятеро пассажиров и двое водителей. Надзорное ведомство в ходе проверки даст оценку исполнению перевозчиками маршрутных такси требований законодательства о безопасности перевозок пассажиров.

https://ria.ru/20201126/dtp-1586366579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, анапа, краснодарский край, происшествия