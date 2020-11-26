https://ria.ru/20201126/dtp-1586366579.html

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП

Три человека – две девушки и мужчина - погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T01:24

2020-11-26T01:24

2020-11-26T01:24

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Три человека – две девушки и мужчина - погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД.По предварительным данным ГИБДД, после столкновения автомашина жителя Баксана врезалась в придорожное дерево. "В результате 25-летний водитель "Гранты" и два его пассажира – девушки 22 и 24 лет - от полученных травм скончались на месте ДТП", - уточняет ведомство.Отмечается, что водитель второй "Гранты", которая съехала с проезжей части в поле, не пострадал.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства аварии выясняются.

https://ria.ru/20201125/chelyabinsk-1586223114.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия