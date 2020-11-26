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В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП
В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП
Три человека – две девушки и мужчина - погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T01:24
2020-11-26T01:24
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Три человека – две девушки и мужчина - погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД.По предварительным данным ГИБДД, после столкновения автомашина жителя Баксана врезалась в придорожное дерево. "В результате 25-летний водитель "Гранты" и два его пассажира – девушки 22 и 24 лет - от полученных травм скончались на месте ДТП", - уточняет ведомство.Отмечается, что водитель второй "Гранты", которая съехала с проезжей части в поле, не пострадал.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства аварии выясняются.
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кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП

01:24 26.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Три человека – две девушки и мужчина - погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД.
"В 21.20 мск в среду на 436-м километре автомобильной дороги "Кавказ" в Баксанском районе произошло столкновение двух автомобилей "Лада Гранта" под управлением 21-летнего нальчанина и 25-летнего жителя Баксана, двигавшихся попутно", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ГИБДД, после столкновения автомашина жителя Баксана врезалась в придорожное дерево. "В результате 25-летний водитель "Гранты" и два его пассажира – девушки 22 и 24 лет - от полученных травм скончались на месте ДТП", - уточняет ведомство.
Отмечается, что водитель второй "Гранты", которая съехала с проезжей части в поле, не пострадал.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства аварии выясняются.
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