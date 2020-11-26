Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/dokhod-1586431329.html
В Кремле назвали сокращение доходов у части россиян очевидным
В Кремле назвали сокращение доходов у части россиян очевидным
Сокращение доходов у части россиян на фоне пандемии очевидно, но правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:24
2020-11-26T13:24
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13fe9e0f58e7dd3126a91b2287d4e6cc.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сокращение доходов у части россиян на фоне пандемии очевидно, но правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается увязывания этого с употреблением хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано. Наверное, это все-таки не нам судить, а специалистам, я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек", - сказал Песков журналистам, комментируя данные о том, что впервые за пять лет выросли продажи хлеба, что может быть связано с кризисом и переходом к более дешевому питанию.Он добавил, что за советами в этой ситуации следует обратиться к специалистам."Что касается вопроса, что делать, как быть, то наверное все-таки есть специалисты, которым больше с руки давать какие-то советы, это не из Кремля надо делать однозначно. Как долго это продлится? Для того, чтобы долго это не длилось, собственно и работает и президент, и правительство. Чтобы минимизировать имеющиеся, к сожалению, негативные последствия кризиса, вызванного пандемией. Над этим думают сейчас все главы государств мира и все правительства мира", - отметил Песков.
https://ria.ru/20201021/dokhody-1580834130.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_15d356d7dbdabb81c2dfccb55cfed8d7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, экономика

В Кремле назвали сокращение доходов у части россиян очевидным

13:24 26.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сокращение доходов у части россиян на фоне пандемии очевидно, но правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается увязывания этого с употреблением хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано. Наверное, это все-таки не нам судить, а специалистам, я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек", - сказал Песков журналистам, комментируя данные о том, что впервые за пять лет выросли продажи хлеба, что может быть связано с кризисом и переходом к более дешевому питанию.
Он добавил, что за советами в этой ситуации следует обратиться к специалистам.
"Что касается вопроса, что делать, как быть, то наверное все-таки есть специалисты, которым больше с руки давать какие-то советы, это не из Кремля надо делать однозначно. Как долго это продлится? Для того, чтобы долго это не длилось, собственно и работает и президент, и правительство. Чтобы минимизировать имеющиеся, к сожалению, негативные последствия кризиса, вызванного пандемией. Над этим думают сейчас все главы государств мира и все правительства мира", - отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 15:12
Путин заявил о необходимости защитить доходы россиян в условиях COVID-19
 
Дмитрий ПесковЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
16:35Путин прилетел в Саров
16:32В "Белнефтехиме" рассказали о цене российской нефти в 2021 году
16:22Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении
16:22Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Лента новостейМолния