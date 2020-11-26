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В Кремле назвали сокращение доходов у части россиян очевидным
В Кремле назвали сокращение доходов у части россиян очевидным
Сокращение доходов у части россиян на фоне пандемии очевидно, но правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:24
2020-11-26T13:24
2020-11-26T13:24
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сокращение доходов у части россиян на фоне пандемии очевидно, но правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается увязывания этого с употреблением хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано. Наверное, это все-таки не нам судить, а специалистам, я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек", - сказал Песков журналистам, комментируя данные о том, что впервые за пять лет выросли продажи хлеба, что может быть связано с кризисом и переходом к более дешевому питанию.Он добавил, что за советами в этой ситуации следует обратиться к специалистам."Что касается вопроса, что делать, как быть, то наверное все-таки есть специалисты, которым больше с руки давать какие-то советы, это не из Кремля надо делать однозначно. Как долго это продлится? Для того, чтобы долго это не длилось, собственно и работает и президент, и правительство. Чтобы минимизировать имеющиеся, к сожалению, негативные последствия кризиса, вызванного пандемией. Над этим думают сейчас все главы государств мира и все правительства мира", - отметил Песков.
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дмитрий песков, экономика
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Сокращение доходов у части россиян на фоне пандемии очевидно, но правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается увязывания этого с употреблением хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано. Наверное, это все-таки не нам судить, а специалистам, я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек", - сказал Песков журналистам, комментируя данные о том, что впервые за пять лет выросли продажи хлеба, что может быть связано с кризисом и переходом к более дешевому питанию.
Он добавил, что за советами в этой ситуации следует обратиться к специалистам.
"Что касается вопроса, что делать, как быть, то наверное все-таки есть специалисты, которым больше с руки давать какие-то советы, это не из Кремля надо делать однозначно. Как долго это продлится? Для того, чтобы долго это не длилось, собственно и работает и президент, и правительство. Чтобы минимизировать имеющиеся, к сожалению, негативные последствия кризиса, вызванного пандемией. Над этим думают сейчас все главы государств мира и все правительства мира", - отметил Песков.