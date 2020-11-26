https://ria.ru/20201126/distantsionka-1586497231.html
Власти Москвы не планируют вводить дистанционку для учеников 1-5 классов
Власти Москвы не планируют вводить дистанционку для учеников 1-5 классов
Планов перевода школьников 1-5 классов на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:24
2020-11-26T18:24
2020-11-26T18:44
социальный навигатор
сн_образование
сергей собянин
образование - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585296982_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bb17711ffa55e801d4955b8bebe1f201.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Планов перевода школьников 1-5 классов на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."У нас нет планов перевода с первого по пятый класс на дистанционку, продолжают учиться очно", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что родители высказывают просьбы о переводе младшеклассников на удаленное обучение, так как дети тоже рискуют заразиться."Да, зона риска, но в меньшей степени, потому что чем младше дети, тем меньше они болеют – это во-первых. Во-вторых, с первого по пятый класс это маленькие детишки, которым требуется присмотр родителей, и оставить их одних дома достаточно сложно, практически невозможно", - пояснил мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585296982_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7993d75b4e77411b090caae03200426f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, образование - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество