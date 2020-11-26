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Власти Москвы не планируют вводить дистанционку для учеников 1-5 классов

Власти Москвы не планируют вводить дистанционку для учеников 1-5 классов

Планов перевода школьников 1-5 классов на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:24

2020-11-26T18:24

2020-11-26T18:44

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Планов перевода школьников 1-5 классов на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."У нас нет планов перевода с первого по пятый класс на дистанционку, продолжают учиться очно", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что родители высказывают просьбы о переводе младшеклассников на удаленное обучение, так как дети тоже рискуют заразиться."Да, зона риска, но в меньшей степени, потому что чем младше дети, тем меньше они болеют – это во-первых. Во-вторых, с первого по пятый класс это маленькие детишки, которым требуется присмотр родителей, и оставить их одних дома достаточно сложно, практически невозможно", - пояснил мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, образование - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество