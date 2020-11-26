https://ria.ru/20201126/deputat-1586485105.html

Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера

Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил Госдуме и правительству, которое выступает за рабочий день 31 декабря, подать пример россиянам и провести в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:25

2020-11-26T17:25

2020-11-26T17:26

россия

александр шерин

лдпр

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил Госдуме и правительству, которое выступает за рабочий день 31 декабря, подать пример россиянам и провести в последний день года пленарное заседание с докладом кабмина.Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным."Я понимаю, что мы не в армии, но в армии есть очень хорошее правило - делай как я. Может быть, все-таки вы выступите с инициативой от вашей фракции, чтобы Госдума 31 декабря заседала до 18.00, и мы на себе испытаем, как все хотят работать 31 декабря до 18.00: аппарат Госдумы, ФСО, может быть, правительство Российской Федерации нам здесь какой-нибудь доклад по итогам года проведет в полном составе. Они же все хотят работать до 31 декабря. У нас в ЛДПР не заржавеет, нет проблем", - сказал Шерин, обращаясь к депутату Валентине Кабановой ("Единая Россия"), которая выступала с содокладом по законопроекту.Таким образом, считает парламентарий, можно действительно подать пример россиянам."Спасибо за предложение. Если мы будем в следующей Думе, вы выступите с такой инициативой. Но этого еще нужно дождаться. Поэтому извините", - ответила Кабанова, заметив, что всегда советуется со своими избирателями.

https://ria.ru/20201016/vykhodnoy-1580076114.html

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