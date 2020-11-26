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Госдума утвердила бюджет на 2021-2023 годы
Госдума утвердила бюджет на 2021-2023 годы
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь этот срок. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:03
2020-11-26T13:50
антон силуанов
urals
госдума рф
опек
экономика
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь этот срок.С одной стороны, трехлетний бюджет должен обеспечить поддержку граждан, а с другой — стимулирование экономического роста, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов. Закон предусматривает рост доходов с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022-м и 22,263 триллиона в 2023 году, а расходов — с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно. В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, один процент ВВП в 2022-м и 1,1% ВВП в 2023 году.На 2021 год смягчили бюджетное правило, ограничивающее трату дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от цены нефти Urals выше планки отсечения. Эта планка составляет 43,3 доллара в 2021 году, 44,2 доллара в 2022-м и 45 долларов в 2023 году при прогнозе среднегодовой цены в 45,3 за баррель, 46,6 и 47,5 доллара соответственно. Вместе с тем в 2021 году базовым будет считаться объем добычи нефти, который был бы без ее сокращения в рамках сделки ОПЕК+, поэтому образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 миллиард рублей.В 2022 и 2023 годах ожидаются уже дополнительные нефтегазовые доходы в 703 миллиарда и 787 миллиардов рублей соответственно. Согласно бюджетному правилу, эти суммы должны будут пойти в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния."Недостачу", включая образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит", планируется покрывать в основном за счет внутренних займов: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника закладывается в 2,9 триллиона рублей в 2021 году, 2,1 триллиона в 2022-м и 2,4 триллиона в 2023 году.На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложен в проект бюджета 91 миллиард. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 триллиона рублей, 2022-го — 12,638 триллиона, 2023 года — 13,474 триллиона. Поступление в резервы дополнительных доходов от нефти и газа происходит с лагом: в 2022 году на них будет покупаться валюта, в которой хранятся средства ФНБ, а уже в 2023-м все приобретенное за год зачислится в фонд.Основные характеристики бюджета определялись исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,533 триллиона рублей в 2021 году, 124,223 триллиона в 2022-м и 132,822 триллиона в 2023 году, инфляции не выше в 3,7% в 2021-м и не выше четырех процентов в 2022-2023 годах.
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антон силуанов, urals, госдума рф, опек, экономика

Госдума утвердила бюджет на 2021-2023 годы

13:03 26.11.2020 (обновлено: 13:50 26.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов в Госдуме РФ
Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь этот срок.
С одной стороны, трехлетний бюджет должен обеспечить поддержку граждан, а с другой — стимулирование экономического роста, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов.
Закон предусматривает рост доходов с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022-м и 22,263 триллиона в 2023 году, а расходов — с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно.
В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, один процент ВВП в 2022-м и 1,1% ВВП в 2023 году.
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Распределение расходов госбюджета в 2021 и 2023 годах
На 2021 год смягчили бюджетное правило, ограничивающее трату дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от цены нефти Urals выше планки отсечения. Эта планка составляет 43,3 доллара в 2021 году, 44,2 доллара в 2022-м и 45 долларов в 2023 году при прогнозе среднегодовой цены в 45,3 за баррель, 46,6 и 47,5 доллара соответственно.
Вместе с тем в 2021 году базовым будет считаться объем добычи нефти, который был бы без ее сокращения в рамках сделки ОПЕК+, поэтому образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 миллиард рублей.
В 2022 и 2023 годах ожидаются уже дополнительные нефтегазовые доходы в 703 миллиарда и 787 миллиардов рублей соответственно. Согласно бюджетному правилу, эти суммы должны будут пойти в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния.
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"Недостачу", включая образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит", планируется покрывать в основном за счет внутренних займов: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника закладывается в 2,9 триллиона рублей в 2021 году, 2,1 триллиона в 2022-м и 2,4 триллиона в 2023 году.
На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложен в проект бюджета 91 миллиард. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 триллиона рублей, 2022-го — 12,638 триллиона, 2023 года — 13,474 триллиона. Поступление в резервы дополнительных доходов от нефти и газа происходит с лагом: в 2022 году на них будет покупаться валюта, в которой хранятся средства ФНБ, а уже в 2023-м все приобретенное за год зачислится в фонд.
Основные характеристики бюджета определялись исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,533 триллиона рублей в 2021 году, 124,223 триллиона в 2022-м и 132,822 триллиона в 2023 году, инфляции не выше в 3,7% в 2021-м и не выше четырех процентов в 2022-2023 годах.
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