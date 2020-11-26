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Лавров обвинил Запад в организации беспорядков в России и Белоруссии
Лавров обвинил Запад в организации беспорядков в России и Белоруссии
Страны Запада используют технологии организации массовых беспорядков в РФ и Белоруссии, от их официальных лиц звучат практически ультиматумы в адрес двух стран, РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:19
2020-11-26T14:19
сергей лавров
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Страны Запада используют технологии организации массовых беспорядков в РФ и Белоруссии, от их официальных лиц звучат практически ультиматумы в адрес двух стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."На Россию и Белоруссию оказывается давление с целью изменить нашу линию, ограничить развитие наших стран. В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела - с избытком. Применяется технология организации массовых беспорядков, оппозиция получает финансовую и прочую поддержку", - сказал Лавров в четверг в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.Он отметил, что Запад в данной ситуации действует "в стиле игры без правил". "Без предъявления доказательств вводятся односторонние санкции. Заморожена работа выстраивавшихся годами форматов взаимодействия", - указал глава МИД РФ.
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сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров обвинил Запад в организации беспорядков в России и Белоруссии

14:19 26.11.2020
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Страны Запада используют технологии организации массовых беспорядков в РФ и Белоруссии, от их официальных лиц звучат практически ультиматумы в адрес двух стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"На Россию и Белоруссию оказывается давление с целью изменить нашу линию, ограничить развитие наших стран. В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела - с избытком. Применяется технология организации массовых беспорядков, оппозиция получает финансовую и прочую поддержку", - сказал Лавров в четверг в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.
Он отметил, что Запад в данной ситуации действует "в стиле игры без правил". "Без предъявления доказательств вводятся односторонние санкции. Заморожена работа выстраивавшихся годами форматов взаимодействия", - указал глава МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
14:15
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