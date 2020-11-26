https://ria.ru/20201126/belaes-1586468990.html

В Литве заявили, что сделают все возможное для остановки Белорусской АЭС

В Литве заявили, что сделают все возможное для остановки Белорусской АЭС

Литва приложит максимум усилий, чтобы остановить работу БелАЭС, заявил советник президента республики Ярослав Неверовичюс. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:16

2020-11-26T16:16

2020-11-26T16:58

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ВИЛЬНЮС, 26 ноя — РИА Новости. Литва приложит максимум усилий, чтобы остановить работу БелАЭС, заявил советник президента республики Ярослав Неверовичюс.По словам Неверовичюса, Белоруссия "взяла на себя обязательство информировать Литву обо всех возможных инцидентах", однако Вильнюсу приходится запрашивать информацию самостоятельно.Он считает, что нужно ускорить синхронизацию Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы, чтобы предотвратить выход белорусской электроэнергии на рынок стран Балтии. "Самая большая проблема в том, что пока мы находимся в единой системе с Белоруссией и Россией", — подчеркнул советник.Вильнюс, Рига, Таллин, а также Варшава и Брюссель подписали соглашение о синхронизации электросетей в июне 2018 года. Для этого страны Балтии до 2025-го должны выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). При этом в сентябре текущего года операторы балтийской системы поставили подписи под документом об открытии российско-латвийской границы для импорта электроэнергии из России.В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. За основу выбрали российский проект с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в 2022-м.Главным противником строительства БелАЭС выступает Литва, власти которой критиковали будущую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении в 2011 году. Все это время Вильнюс инициирует запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС, объясняя это тем, что станция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.

https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html

https://ria.ru/20201124/belaes-1586170925.html

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белорусская аэс, евросоюз, белоруссия, литва, в мире