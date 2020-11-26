https://ria.ru/20201126/bayden-1586535728.html

Названы приоритеты Байдена в сфере контроля над вооружениями

Названы приоритеты Байдена в сфере контроля над вооружениями

Продление СНВ-3 будет приоритетом администрации Джо Байдена в сфере контроля над вооружениями, а вот возвращение в Договор об открытом небе маловероятно,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T23:49

2020-11-26T23:49

2020-11-26T23:49

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

договор об открытом небе

договор снв-3

дональд трамп

джон керри

джо байден

оон

иран

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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости, Михаил Тургиев. Продление СНВ-3 будет приоритетом администрации Джо Байдена в сфере контроля над вооружениями, а вот возвращение в Договор об открытом небе маловероятно, считает директор центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц."Байден сделает продление СНВ-3 приоритетом номер один в сфере контроля над вооружениями. У него есть полномочия продлить договор на срок до пяти лет президентским указом без необходимости получать одобрение конгресса", - сказал он в четверг РИА Новости.По его словам, Байден склонялся к тому, чтобы продлить договор на несколько лет, чтобы дать переговорщикам время для обсуждения того, как расширить нынешние "узкие двусторонние рамки" документа и охватить новые системы вооружений и другие страны в будущем новом договоре или соглашении."Возвращение в Договор об открытом небе будет более сложным. Сенат США должен будет ратифицировать договор двумя третями голосов, что маловероятно, или же все остальные страны должны будут согласиться с тем, что США могут вернуться без ратификации. Россия же может потребовать уступок за это", - сказал Вайц.Он напомнил, что нынешняя администрация распорядилась утилизировать самолеты, которые использовались для полетов над территорией России в рамках договора."Так что конгрессу придется закупать новые, что не будет приоритетным", - добавил собеседник агентства.Новые власти могут достаточно просто вернуться и в еще один важный механизм – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе."Соглашение об СВПД не было договором, так что Байден может также восстановить участие в нем при помощи президентского указа, но некоторые из исходных или связанных с ним условий потеряли силу, такие как запрет ООН на импорт и продажу вооружений Ирану. Так что было бы лучше иметь обновленное соглашение", - считает Вайц.По его мнению, в любом случае в центре обсуждений все равно будет вопрос ослабления американских санкций против Ирана в обмен на возврат последнего в оговоренные планом рамки.Одним из первых шагов новой администрации с точки зрения восстановления участия США в международных соглашениях, из которых они вышли при Дональде Трампе, будет возвращение в Парижское соглашение по климату, уверен Вайц. Это, по его мнению, подтверждается выбором в качестве будущего спецпосланника по климату опытного дипломата и экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения.

https://ria.ru/20201126/putin-1586429711.html

https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

https://ria.ru/20201125/pompeo-1586184517.html

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), договор об открытом небе, договор снв-3, дональд трамп, джон керри, джо байден, оон, иран, сша, в мире