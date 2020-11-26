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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201126/barrett-1586401584.html
Верховный суд США запретил ограничивать работу храмов из-за COVID-19
Верховный суд США запретил ограничивать работу храмов из-за COVID-19
Верховный суд США запретил губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо ввести строгие ограничения на посещаемость служб в синагогах и католических церквях в Бруклинe и... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:11
2020-11-26T11:11
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
дональд трамп
сша
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Верховный суд США запретил губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо ввести строгие ограничения на посещаемость служб в синагогах и католических церквях в Бруклинe и Квинсе, где фиксируется большое число случаев COVID-19, голос нового судьи Эми Кони Барретт дал суду необходимый перевес, чтобы проголосовать в пользу религиозных учреждений, сообщает телеканал CNN. Голоса судей распределились 4 против 5, Эми Кони Барретт, чья кандидатура была предложена президентом США Дональдом Трампом, проголосовала за то, чтобы запретить губернатору вводить ограничения.Барретт была приведена к присяге в октябре. Назначение Барретт — политическая победа Трампа и республиканцев, благодаря которой в Верховном суде оказалось шестеро назначенцев президентов-республиканцев и лишь трое назначенцев демократов. Верховный суд часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. В 2000 году решение Верховного суда о приостановке пересчета голосов во Флориде де-факто решило исход президентских выборов.
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эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), дональд трамп, сша, новости - религия и мировоззрение

Верховный суд США запретил ограничивать работу храмов из-за COVID-19

11:11 26.11.2020
 
© РИА Новости / Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Вера Голосова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Верховный суд США запретил губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо ввести строгие ограничения на посещаемость служб в синагогах и католических церквях в Бруклинe и Квинсе, где фиксируется большое число случаев COVID-19, голос нового судьи Эми Кони Барретт дал суду необходимый перевес, чтобы проголосовать в пользу религиозных учреждений, сообщает телеканал CNN.
Голоса судей распределились 4 против 5, Эми Кони Барретт, чья кандидатура была предложена президентом США Дональдом Трампом, проголосовала за то, чтобы запретить губернатору вводить ограничения.
Люди на фоне информационного экрана в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 19:40
В США назвали примерные сроки массовой вакцинации от коронавируса
Барретт была приведена к присяге в октябре. Назначение Барретт — политическая победа Трампа и республиканцев, благодаря которой в Верховном суде оказалось шестеро назначенцев президентов-республиканцев и лишь трое назначенцев демократов. Верховный суд часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. В 2000 году решение Верховного суда о приостановке пересчета голосов во Флориде де-факто решило исход президентских выборов.
 
Религия и мировоззрениеЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Дональд ТрампСШАНовости - Религия и мировоззрение
 
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