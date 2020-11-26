https://ria.ru/20201126/avtomobil-1586411219.html

На закупку машин для сферы здравоохранения выделят 1,5 миллиарда рублей

На закупку машин для сферы здравоохранения выделят 1,5 миллиарда рублей

Кабмин выделит почти 1,5 миллиарда рублей на закупку 2 тысяч машин для первичного звена здравоохранения, поставки состоятся уже в текущем году, заявил в ходе... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:04

2020-11-26T12:04

2020-11-26T12:26

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кабмин выделит почти 1,5 миллиарда рублей на закупку 2 тысяч машин для первичного звена здравоохранения, поставки состоятся уже в текущем году, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство выделит почти 1,5 миллиарда рублей на закупку 2 тысяч автомобилей для нужд первичного звена здравоохранения в районных центрах, поселках городского типа, малых городах с населением до 50 тысяч человек и сельской местности. Это поможет облегчить и работу служб скорой помощи. Машины будут приобретены в ближайшее время и поступят в распоряжение врачей на местах", - сказал Мишустин."Такие закупки в рамках модернизации первичного звена здравоохранения планировались на следующий год, но в сложной ситуации надо действовать на опережение - важно в сжатые сроки сделать все, чтобы помочь людям. Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585885639.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика