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На закупку машин для сферы здравоохранения выделят 1,5 миллиарда рублей
На закупку машин для сферы здравоохранения выделят 1,5 миллиарда рублей
Кабмин выделит почти 1,5 миллиарда рублей на закупку 2 тысяч машин для первичного звена здравоохранения, поставки состоятся уже в текущем году, заявил в ходе... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:04
2020-11-26T12:26
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кабмин выделит почти 1,5 миллиарда рублей на закупку 2 тысяч машин для первичного звена здравоохранения, поставки состоятся уже в текущем году, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство выделит почти 1,5 миллиарда рублей на закупку 2 тысяч автомобилей для нужд первичного звена здравоохранения в районных центрах, поселках городского типа, малых городах с населением до 50 тысяч человек и сельской местности. Это поможет облегчить и работу служб скорой помощи. Машины будут приобретены в ближайшее время и поступят в распоряжение врачей на местах", - сказал Мишустин."Такие закупки в рамках модернизации первичного звена здравоохранения планировались на следующий год, но в сложной ситуации надо действовать на опережение - важно в сжатые сроки сделать все, чтобы помочь людям. Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году", - добавил глава правительства.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика

На закупку машин для сферы здравоохранения выделят 1,5 миллиарда рублей

12:04 26.11.2020 (обновлено: 12:26 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кабмин выделит почти 1,5 миллиарда рублей на закупку 2 тысяч машин для первичного звена здравоохранения, поставки состоятся уже в текущем году, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство выделит почти 1,5 миллиарда рублей на закупку 2 тысяч автомобилей для нужд первичного звена здравоохранения в районных центрах, поселках городского типа, малых городах с населением до 50 тысяч человек и сельской местности. Это поможет облегчить и работу служб скорой помощи. Машины будут приобретены в ближайшее время и поступят в распоряжение врачей на местах", - сказал Мишустин.
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"Такие закупки в рамках модернизации первичного звена здравоохранения планировались на следующий год, но в сложной ситуации надо действовать на опережение - важно в сжатые сроки сделать все, чтобы помочь людям. Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году", - добавил глава правительства.
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФЭкономика
 
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