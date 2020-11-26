https://ria.ru/20201126/avtobus-1586511351.html

В Чувашии перевернулся автобус со школьниками

В Чувашии перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус с девятью учащимися 2-11 классов съехал в кювет и завалился на бок в Чувашии, никто из учащихся не пострадал, сообщает в четверг Следственный... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T19:32

2020-11-26T19:32

2020-11-26T19:43

чувашская республика (чувашия)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586512423_0:7:1040:592_1400x0_80_0_0_a685e353ac61fcd415ccd49379a81cae.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Школьный автобус с девятью учащимися 2-11 классов съехал в кювет и завалился на бок в Чувашии, никто из учащихся не пострадал, сообщает в четверг Следственный комитет РФ."По предварительным данным, около 15 часов 50 минут около деревни Пизенеры Аликовского района водитель школьного автобуса Таутовской средней образовательной школы имени Б.С. Маркова не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и завалилось на бок. В момент ДТП в салоне автобуса находилось девять учащихся 2-11 классов, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, следствие организовало доследственную проверку по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего."В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц учебного заведения, ответственных за перевозку учащихся и их безопасность", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201126/dtp-1586453414.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чувашская республика (чувашия), происшествия