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В Чувашии перевернулся автобус со школьниками
В Чувашии перевернулся автобус со школьниками
Школьный автобус с девятью учащимися 2-11 классов съехал в кювет и завалился на бок в Чувашии, никто из учащихся не пострадал, сообщает в четверг Следственный... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:32
2020-11-26T19:32
2020-11-26T19:43
чувашская республика (чувашия)
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Школьный автобус с девятью учащимися 2-11 классов съехал в кювет и завалился на бок в Чувашии, никто из учащихся не пострадал, сообщает в четверг Следственный комитет РФ."По предварительным данным, около 15 часов 50 минут около деревни Пизенеры Аликовского района водитель школьного автобуса Таутовской средней образовательной школы имени Б.С. Маркова не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и завалилось на бок. В момент ДТП в салоне автобуса находилось девять учащихся 2-11 классов, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, следствие организовало доследственную проверку по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего."В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц учебного заведения, ответственных за перевозку учащихся и их безопасность", - добавляется в сообщении.
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чувашская республика (чувашия), происшествия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Школьный автобус с девятью учащимися 2-11 классов съехал в кювет и завалился на бок в Чувашии
, никто из учащихся не пострадал, сообщает в четверг Следственный комитет РФ.
"По предварительным данным, около 15 часов 50 минут около деревни Пизенеры Аликовского района водитель школьного автобуса Таутовской средней образовательной школы имени Б.С. Маркова не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и завалилось на бок. В момент ДТП в салоне автобуса находилось девять учащихся 2-11 классов, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, следствие организовало доследственную проверку по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц учебного заведения, ответственных за перевозку учащихся и их безопасность", - добавляется в сообщении.