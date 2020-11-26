https://ria.ru/20201126/avariya-1586423322.html
Выжившая в ДТП россиянка погибла через несколько минут в другой аварии
Выжившая в ДТП россиянка погибла через несколько минут в другой аварии
Жительницу Стерлитамакского района в Башкирии, попавшую в ДТП, через несколько минут сбила другая машина. Об этом сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:51
2020-11-26T12:51
2020-11-26T15:50
республика башкортостан
стерлитамакский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586445174_0:0:1772:996_1400x0_80_0_0_1f77bc047b1c4e62c133d8437d4eb32e.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительницу Стерлитамакского района в Башкирии, попавшую в ДТП, через несколько минут сбила другая машина. Об этом сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.По данным ведомства, машина женщины столкнулась с другим автомобилем, после чего она вышла на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения.В этот момент в нее на скорости влетела другая легковушка. Из-за полученных травм женщина скончалась на месте.Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20201121/dtp-1585665124.html
республика башкортостан
стерлитамакский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586445174_19:0:1347:996_1400x0_80_0_0_424755a0ca8668d8e4819c800f623d05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, стерлитамакский район, происшествия