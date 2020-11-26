https://ria.ru/20201126/avariya-1586423322.html

Выжившая в ДТП россиянка погибла через несколько минут в другой аварии

Выжившая в ДТП россиянка погибла через несколько минут в другой аварии

Жительницу Стерлитамакского района в Башкирии, попавшую в ДТП, через несколько минут сбила другая машина. Об этом сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:51

2020-11-26T12:51

2020-11-26T15:50

республика башкортостан

стерлитамакский район

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительницу Стерлитамакского района в Башкирии, попавшую в ДТП, через несколько минут сбила другая машина. Об этом сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.По данным ведомства, машина женщины столкнулась с другим автомобилем, после чего она вышла на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения.В этот момент в нее на скорости влетела другая легковушка. Из-за полученных травм женщина скончалась на месте.Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20201121/dtp-1585665124.html

республика башкортостан

стерлитамакский район

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, стерлитамакский район, происшествия