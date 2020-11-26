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Выжившая в ДТП россиянка погибла через несколько минут в другой аварии
Выжившая в ДТП россиянка погибла через несколько минут в другой аварии
Жительницу Стерлитамакского района в Башкирии, попавшую в ДТП, через несколько минут сбила другая машина. Об этом сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:51
2020-11-26T15:50
республика башкортостан
стерлитамакский район
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительницу Стерлитамакского района в Башкирии, попавшую в ДТП, через несколько минут сбила другая машина. Об этом сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.По данным ведомства, машина женщины столкнулась с другим автомобилем, после чего она вышла на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения.В этот момент в нее на скорости влетела другая легковушка. Из-за полученных травм женщина скончалась на месте.Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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республика башкортостан
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республика башкортостан, стерлитамакский район, происшествия

Выжившая в ДТП россиянка погибла через несколько минут в другой аварии

12:51 26.11.2020 (обновлено: 15:50 26.11.2020)
 
© ГИБДД РБДТП в Стерлитамакском районе, где женщину сбила машина. Кадр видео
ДТП в Стерлитамакском районе, где женщину сбила машина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© ГИБДД РБ
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительницу Стерлитамакского района в Башкирии, попавшую в ДТП, через несколько минут сбила другая машина. Об этом сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.
По данным ведомства, машина женщины столкнулась с другим автомобилем, после чего она вышла на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения.
В этот момент в нее на скорости влетела другая легковушка. Из-за полученных травм женщина скончалась на месте.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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