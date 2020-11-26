https://ria.ru/20201126/armeniya-1586390894.html

Парламент Армении начал обсуждать отмену военного положения

Парламент Армении начал обсуждать отмену военного положения

Парламент Армении приступил к обсуждению вопроса отмены военного положения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:06

2020-11-26T10:06

2020-11-26T10:12

никол пашинян

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Парламент Армении приступил к обсуждению вопроса отмены военного положения, передает корреспондент РИА Новости.На внеочередном заседании участвуют представители не только оппозиции, но и правящей фракции "Мой шаг". На заседании зарегистрировались 99 депутатов из 132.Парламентарии согласились позволить генеральному секретарю минобороны Артуру Саркисяну выступить во внеочередном порядке. Сейчас по просьбе главы фракции "Мой шаг" Лилит Макунц в заседании объявлен перерыв.Военное положение в стране ввели с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201125/armeniya-1586246512.html

нагорный карабах

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, беспорядки в ереване, армения, в мире