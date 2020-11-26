https://ria.ru/20201126/arktika-1586523038.html

"Роснефть" тестирует биопрепарат по очищению арктических вод от нефти

"Роснефть" тестирует биопрепарат по очищению арктических вод от нефти

"Роснефть" совместно с институтом развития "Иннопрактика" тестирует микробный препарат для утилизации нефтяных загрязнений и планирует завершить разработку до... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T21:21

2020-11-26T21:21

2020-11-26T21:21

татьяна исаченко

иннопрактика

арктика

роснефть

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Роснефть" совместно с институтом развития "Иннопрактика" тестирует микробный препарат для утилизации нефтяных загрязнений и планирует завершить разработку до конца 2023 года, сообщила компания."До конца 2023 года планируется завершить работы по разработке промышленной технологии получения микробного препарата для утилизации нефтяных загрязнений", - говорится в сообщении.Осенью 2020 года "Роснефть" провела арктические экспедиции, в ходе которых велись поиски бактерий, способных утилизировать углеводороды в морской воде при низкой температуре. Работники компании отобрали коллекцию из более чем 100 микроорганизмов для создания микробного препарата."Микробный препарат - это высушенные бактерии, которые вместе с питательным веществом находятся в защитной оболочке. Оболочка не смачивается водой, а потому распространяется в углеводородах нефти", - рассказал начальник отдела инновационных проектов на шельфе "Арктического научного центра" компании Артем Исаченко в ходе пресс-конференции "Роснефти".Сейчас препарат проходит тестирование в условиях, приближенным к естественным, на Беломорской биологической станции МГУ. По словам Исаченко, при предельно низких температурах морской воды, то есть минус два градуса по Цельсию, бактерии способны утилизировать 70% углеводородов. Если тестирование пройдет успешно, то следующий этап - получение необходимых разрешений.По мнению директора по исследованиям и разработкам негосударственного института развития "Иннопрактика" Владимира Лакеева, уникальность препарата заключается в том, что в мире не существует аналогов, способных растворять углеводороды в арктических водах.По словам директора департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александра Пашали, препарат будет использоваться не только для нужд компании, но и для деятельности всей Российской Федерации в Арктике - например, для удаления загрязнений в портовых сооружениях.

https://ria.ru/20201126/burenie-1586523143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна исаченко, иннопрактика, арктика, роснефть, новости компаний - экономика