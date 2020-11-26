https://ria.ru/20201126/apple-1586407320.html

Смартфон iPhone 13 оставят без разъема для зарядки

Смартфон iPhone 13 оставят без разъема для зарядки

В новом поколение iPhone, которое представят в 2021 году, Apple может отказаться от проводного разъема. О разработке смартфона без коннекторов сообщил... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:46

2020-11-26T11:46

2020-11-26T11:46

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apple

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В новом поколение iPhone, которое представят в 2021 году, Apple может отказаться от проводного разъема. О разработке смартфона без коннекторов сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер.Сетевой информатор утверждает, что как минимум один из iPhone 13 будет лишен разъема. Заряжать устройство пользователям предложат лишь с помощью магнитной беспроводной зарядки MagSafe.Кроме того, не стоит ждать отказа Apple от проприетарного разъема Lightning — USB-C останется прерогативой iPad и компьютеров Mac. Фирменный же разъем доживет в Apple до того момента, пока в компании полностью не переведут смартфоны на беспроводную зарядку.

https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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