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https://ria.ru/20201126/apple-1586407320.html
Смартфон iPhone 13 оставят без разъема для зарядки
Смартфон iPhone 13 оставят без разъема для зарядки
В новом поколение iPhone, которое представят в 2021 году, Apple может отказаться от проводного разъема. О разработке смартфона без коннекторов сообщил... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:46
2020-11-26T11:46
риа наука
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технологии
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В новом поколение iPhone, которое представят в 2021 году, Apple может отказаться от проводного разъема. О разработке смартфона без коннекторов сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер.Сетевой информатор утверждает, что как минимум один из iPhone 13 будет лишен разъема. Заряжать устройство пользователям предложат лишь с помощью магнитной беспроводной зарядки MagSafe.Кроме того, не стоит ждать отказа Apple от проприетарного разъема Lightning — USB-C останется прерогативой iPad и компьютеров Mac. Фирменный же разъем доживет в Apple до того момента, пока в компании полностью не переведут смартфоны на беспроводную зарядку.
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apple iphone, apple, технологии

Смартфон iPhone 13 оставят без разъема для зарядки

11:46 26.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В новом поколение iPhone, которое представят в 2021 году, Apple может отказаться от проводного разъема. О разработке смартфона без коннекторов сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер.
Сетевой информатор утверждает, что как минимум один из iPhone 13 будет лишен разъема. Заряжать устройство пользователям предложат лишь с помощью магнитной беспроводной зарядки MagSafe.
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 08:00РИА Наука
Обзор iPhone 12 mini: чем интересен самый маленький смартфон Apple?
Кроме того, не стоит ждать отказа Apple от проприетарного разъема Lightning — USB-C останется прерогативой iPad и компьютеров Mac. Фирменный же разъем доживет в Apple до того момента, пока в компании полностью не переведут смартфоны на беспроводную зарядку.
 
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